Губернаторский кадровый резерв пополнился!

В финале конкурса 25 участников успешно прошли индивидуальные собеседования и защитили свои проекты по развитию Ленинградской области. Оценивала работу конкурсантов на финальных испытаниях комиссия, в состав которой вошли глава региона, вице-губернаторы и заместители председателя правительства области, председатели комитетов, а также независимые эксперты.

Победителями конкурса «Губернаторский кадровый резерв», занявшими первые места в 2022 году, стали:

- Агалакова Светлана Игоревна (Тихвинский район, номинация «Экономика, труд, занятость»),

- Аристова Ольга Гаруновна (Приозерский район, номинация «Комфортная городская среда, благоустройство»),

- Аюкова Дарья Сергеевна (Ломоносовский район, номинация «Социальная реформа»),

- Догадина Татьяна Валентиновна (Подпорожский район, номинация «Природопользование, туризм»),

- Смирнов Сергей Александрович (Волховский район, номинация «Природопользование, туризм»).

Особо конкурсная комиссия отметила успехи участников номинации «Социальная реформа». Всё финалисты этой номинации заняли призовые места, а победитель — Дарья Аюкова — стала первой в балльном рейтинге конкурса.

Всем победителям будет предложено трудоустройство на руководящие должности в администрации региона.

«От вас буду просить оставаться заряженными на успех, на победу, давать свои предложения по развитию Ленинградской области. Сейчас время авантюрных идей и нестандартных решений. Идеи сегодня нужны, потому что во всех сферах, в том числе и в сфере государственного и муниципального управления, мы решаем сложные задачи, чтобы на финише получить главный результат — стабильность и поступательное развитие региона, повышение качества жизни ленинградцев», — обратился к финалистам Александр Дрозденко.

Как и в прошлом году в кадровый резерв также включены участники финала, занявшие вторые и третьи места. Остальные финалисты с их согласия будут включены в резерв управленческих кадров Ленинградской области, что откроет им возможности для трудоустройства на руководящих должностях в регионе.

Напомним, что в 2022 году конкурс «Губернаторский кадровый резерв» проводится по пяти номинациям: современное образование; социальная реформа; комфортная городская среда, благоустройство; природопользование, туризм и экономика, труд, занятость. На конкурс подано 276 заявок. В муниципальном этапе конкурсанты прошли дистанционное психологическое тестирование на личностно-деловые качества, участвовали в деловых играх, прошли индивидуальные собеседования в конкурсных комиссиях в администрациях муниципальных образований. В региональный этап вышли 100 человек. По результатам индивидуальных собеседований и тестирования на знание законодательства, русского языка, истории, географического и социально-экономического положения Ленинградской области в полуфинал конкурса вышли 50 человек.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области