«Гатчинские встречи» собирают звёзд эстрады!

В воскресенье, 11 сентября, на уличной сцене Гатчинского Дома культуры выступили звезды современной российской эстрады – вместе с юными артистами Гатчины. Жители и гости нашего города собрались, чтобы послушать любимых исполнителей, потанцевать и, главное, почувствовать свою сопричастность к общему празднику. Концерт стал заключительным аккордом в праздновании Дня города.

Этим воскресным вечером гатчинцы провожали лето. Концерт начался, когда светило солнце, а закончился ближе к ночи, при свете софитов и фейерверков. В этот день на гатчинскую сцену вышли Дмитрий Колдун, Татьяна Овсиенко, Александр Марцинкевич, группа «Ярмарка» и Алена Мальцева, Катерина Голицына, Андрей Бриг, шоу-группа «Рандеву», вокально-эстрадная студия «Фортиссимо», школа юного артиста «Голосята» и джаз-фолк группа «Матрёха». По традиции, в этот вечер на одной сцене со знаменитостями выступали детские творческие коллективы Гатчины. Вели программу несравненные Юрий Балтачев и Яна Леонтьева.

Среди участников концерта были и постоянные гости «Гатчинских встреч», и те, кто приехал на фестиваль в первый раз. Артисты высоко оценили организацию мероприятия и единодушно признавались, что впечатление – самое положительное: и свет, и звук, и спецэффекты – на должном уровне.

Группа «Ярмарка» и Алена Мальцева: «Всегда счастливы оказаться на «Гатчинских встречах». Море зрителей, море эмоций и огромное количество классных артистов на одной сцене! Мы хотим пожелать Дому культуры Гатчины дальнейшего процветания, а «Гатчинским встречам» - выхода на мировую арену. Мы любим вас всей душой! Спасибо за этот яркий позитивный фестиваль!»

Дмитрий Колдун: «Хочу сказать большое спасибо Дому культуры за организацию этого фестиваля. Жалею только об одном – что участвую впервые. Но надеюсь, что в следующем году мы увидимся на юбилейных пятых «Гатчинских встречах».

Александр Марцинкевич: «Впечатления от фестиваля самые яркие. Зритель благодарный, веселится от всей души. Много народа пришло. Дай Бог, чтобы таких встреч было побольше!»

Екатерина Голицына: «Я впервые принимаю участие в фестивале «Гатчинские встречи», чему очень рада. Погода сегодня радует – мы провожаем лето, но не провожаем хорошее настроение. Пусть оно останется вместе с нами, вместе с песнями, которые дарит нам этот фестиваль».

Участники фестиваля горячо благодарили директора Дома культуры Сергея Фикса – идейного вдохновителя, инициатора и организатора праздника, чьими трудами, вместе с коллективом, и создается каждый год этот концерт-фестиваль. Который, надо заметить, никого не оставляет равнодушным.

Зрители тоже не поскупились на благодарности. После концерта в социальных сетях появилось множество восторженных комментариев:

- «ДК Гатчины, браво! Уровень!»,

- «Спасибо большое за прекрасный концерт!»,

- «Спасибо!!! Концерт очень крутой!!!».

- «Легендарный гитарист-виртуоз Константин ЛеМ – он невероятный! Не ожидала увидеть его на одной сцене с Дмитрием Колдуном. Приятно удивлена. Браво, ребята!».

Фестиваль прошел уже в четвертый раз, и все – участники, зрители и организаторы – надеются на юбилейный, пятый концерт-фестиваль под открытым небом в следующем году.

До встречи на «Гатчинских встречах»!

Екатерина Дзюба

Фото Николая Гатко и Арины Чингаевой