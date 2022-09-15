Область ждут спортивные выходные

17 сентября, во Всероссийский день бега, профессиональных спортсменов и просто любителей активного образа жизни приглашают к участию в массовом забеге «Кросс нации». Мероприятие начнется в 11.00 на стадионе «Авангард» в Выборге. В это же время там пройдут XVIII Сельские спортивные игры Ленинградской области по легкой атлетике.

Жители Киришей смогут стать участниками муниципального этапа «Кросса нации», старт состоится в субботу в 9.00 в парке для роллеров и скейтбордистов.

Во Всеволожском парке Песчанка в субботу в 14.00 всех желающих ждут на фестивале «Ярмарка спорта Всеволожского района», а на сцене Заречного парка в Луге в 12 часов состоится фитнес-фестиваль «Мы разные, но мы вместе».

В Сосновом Бору 17 сентября в 13.00 на биатлонной трассе спортивного комплекса «Малахит» пройдут соревнования по биатлону «Золотая осень», в воскресенье на футбольном поле стадиона стартует физкультурно-спортивное мероприятие «Кубок города по соккеру».

Конноспортивный клуб «Дерби» в Энколово на протяжении двух дней проводит финальные турниры конкурса на Кубок Ленинградской области и областные соревнования на призы клуба.

Поклонников зимних видов спорта 17 и 18 сентября ждут на массовом катании на коньках в Ледовом комплексе Светогорска и Ледовой Арене в Киришах, а тем, кто предпочитает провести выходные более спокойно, предлагают пройти по «Тропе здоровья» на Центральном стадионе Светогорска.

В рамках XVIII областных Сельских спортивных игр 17 сентября в 11.00 на площадке Дома Культуры в поселке Пудость Гатчинского района пройдут соревнования по городошному спорту. В самой областной столице 18 сентября в 11.00 на физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» состоятся соревнования по ММА и грэпплингу.

Футбольных болельщиков приглашают в субботу на областной чемпионат по футболу среди мужских команд, который стартует в 15.30 на стадионе «Металлург» в Волхове и в 15.00 на футбольном поле в микрорайоне Касколовка в Кингисеппе. В воскресенье в физкультурно-оздоровительный комплекс «Норус» в Сертолово в 12.00 ждет всех желающих на футбольном товарищеском матче, посвященном памяти Александра Каткова.

18 сентября в 10.00 в выборгской бухте Салакка-Лахти интересующихся судомодельным спортом приглашают на областной открытый чемпионат «Осенняя Выборгская регата».