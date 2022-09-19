«Вода России» начинается с Финского залива

Экоактивисты двух регионов очистили от мусора одно из самых популярных мест отдыха у жителей региона — песчаное побережье с соснами между областным поселком Приветнинское и городским — Смолячково. В ходе субботника собрано 320 мешков мусора: 58 мешков — стекло, 64 — металл, 85 — бытовой мусор, 113 — пластик. Весь рассортированный мусор отправился на вторичную переработку.

В реку Приветная, разделяющую область и город, выпущена 1 тысяча мальков балтийского сига, на берегу — высажены голубые ели.

«Сохранение экосистемы Финского залива и Ладожского озера – одна из наших основных совместных задач с Санкт-Петербургом. Очистка водоемов в границах агломерации – это вопрос и экологический, и социальный. Сегодня Ленинградская область предложила создать экосовет по вопросу сохранения экологии Невско-Ладожского бассейна со всеми регионами, осуществляющими водозабор и сброс стоков в водную систему. Также Совет Федерации поддержал нашу инициативу о разработке федерального проекта по экологическому оздоровлению и защите восточной части Финского залива и Ладожского озера по примеру нацпроекта защиты озера Байкал», – рассказал председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Денис Беляев.

В акции приняло участие более 750 активистов и эковолонтеров. Масштабный субботник вошёл в программу месячника по благоустройству и улучшению экологического состояния региона и года Команды 47.

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ уже 9 год подряд. В рамках акции экологические субботники проходят по всей стране – от Калининграда до Владивостока.

Мероприятия организованы в формате большого фестиваля экологии с обширной культурно-образовательной программой и развлекательной частью. Каждый участник акции может получить грамоту от Минприроды РФ, зарегистрировавшись на сайте акции «Вода России» берегдобрыхдел.рф и прикрепив фотографии к отчету о прошедшем мероприятии.