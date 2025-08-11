Уведомление о проведении работ по применению пестицидов и агрохимикатов
ЗАО «Искра» доводит до сведения, что на территории Гатчинского района Ленинградской области на земельном участке с КН 47:23:0000000:143, (вблизи населенных пунктов: Пижма, Воскресенское) будет проводиться обработка средствами защиты растений, следующими гербицидами:
18.08.2025г –Манкоцеб, СП - класс опасности для человека-2 (опасный), класс опасности для пчел -3 (малоопасный).
Срок выхода людей на обработанные гербицидами площади не ранее 3-х дней с момента обработки, погранично-защитная зона для пчел не менее 4-5 км, ограничение лета пчел не менее 24-36 часов.
Способ проведения работ: наземное распыление.
Информацию об обработки можно получить у директора Ганина Андрея Владимировича, телефон 8(813)715-00-89
