Уведомление о проведении работ по применению пестицидов и агрохимикатов

18.08.2025г –Манкоцеб, СП - класс опасности для человека-2 (опасный), класс опасности для пчел -3 (малоопасный).

Срок выхода людей на обработанные гербицидами площади не ранее 3-х дней с момента обработки, погранично-защитная зона для пчел не менее 4-5 км, ограничение лета пчел не менее 24-36 часов.

Способ проведения работ: наземное распыление.

Информацию об обработки можно получить у директора Ганина Андрея Владимировича, телефон 8(813)715-00-89

