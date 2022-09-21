Доверие и честность – ключ к подростку

– Михаил Игоревич, вы более 22 лет работали в школах, медицинских и психологических центрах, где занимались проблемами асоциального поведения подростков и молодёжи. Почему сейчас сосредоточились на отношениях детей и родителей?

– Корни проблем, с которыми люди приходят к нам, преимущественно растут из детства. Когда начинаешь разбираться с деструктивным поведением ребят, то тут же обнаруживаешь вещи, связанные с нормами отношений в семье. Это касается и случаев употребления психоактивных препаратов.

– Какие тревожные тенденции в этой сфере вы наблюдаете сегодня?

– Классическое курение стало менее популярно. На первый план выдвинулись электронные сигареты. Среди молодёжи возникло мнение, что вейпы – это современно, а главное, социально приемлемо. Ведь окружающие не упрекают тебя в неприятном запахе табака.

Или снюсы, которые помещают между губой и десной, после чего никотин всасывается через слизистую. Возобновилось нюхание табака.

В чём опасность? Более концентрированный никотин быстрее попадает в организм, быстрее возникает зависимость.

– А как на ситуацию влияет цифровизация мира?

– Меняются способы распространения вредных веществ – обмен денег на товар идёт уже не в тёмных подворотнях, а в Интернете. Раньше родителям советовали отслеживать круг общения подростка. Теперь, когда дети сидят со своими телефонами по домам, позиция родителей резко меняется.

– На что же сейчас обращать внимание родителям?

– Мы очень хотим контролировать детей. Но чем сильнее контроль, тем менее инициативен ребёнок. Возьмём воспитанников детских домов. За них решается всё. Они зачастую выходят в мир беспомощными. И в семье основные проблемы связаны с гиперопекой родителей, отсутствием у ребёнка выбора. Если до сих пор мы брали всю ответственность на себя, то на каком основании говорим 15-летнему сыну: прими правильное решение?

– Но родителями руководит страх за ребёнка…

– Это уже не о ребёнке! Это наш страх. Я точно знаю, что к шести годам малыш вполне может сходить в магазин за хлебом. А страх взрослых не пускает, не даёт ему возможности получить этот опыт. Это сложная, труднопреодолимая, но вполне решаемая история. С нашей стороны важен не страх, а забота и поддержка, право выбора.

Недавно я смотрел интервью. У папы – любящего, внимательного, – спросили, какими компьютерными играми и направлениями в музыке увлечены его дети. Он растерялся. Мы часто спрашиваем детей о том, что интересует нас, но не их.

В первые годы жизни роль родителей колоссальна. Дети почемучки, докучают расспросами, им всё любопытно. А в ответ – мне сейчас некогда, тебе пока рано, объясню, когда подрастёшь… А надо бы сесть и вместе разобраться. Когда у ребёнка нет возможности задать важный для него вопрос, – шанс на доверие утерян.

– Как выстроить эти доверительные отношения?

Для начала я бы советовал увеличить возраст начала активного пользования гаджетами. Но при этом выстраивать отношения на основании договорённостей. Договор – ключевой инструмент взаимодействия с ребёнком. Договариваться нужно правильно, не в одностороннем порядке: «С сегодняшнего дня ты пользуешься телефоном два часа. Договорились?».

Важно, чтобы вводимые правила выполнялись всеми членами семьи. Решили, что кухня – это зона без гаджетов? Значит, туда с телефоном нельзя всем, и маме с папой! Наша цель – создать атмосферу, в которой дети и родители начнут общаться. Когда для младших членов семьи станет нормой советоваться со старшими, то, столкнувшись с психотропными веществами, они так же придут с вопросами к маме, папе, бабушке…

Введите «правило 10 минут». Предложите сыну или дочери: «Каждый день 10 минут я в полном твоем распоряжении». Ребёнок может отказаться, а вы – нет, никогда.

Ну и, конечно, честность. Трудно запрещать сыну курить, если отец дымит по пачке в день. Двойные стандарты приводят к утрате доверия.

– Возникло подозрение, что подросток употребляет психоактивные вещества. Что делать?

– Сесть и поговорить. Упор сделать на себе, на своих чувствах. Ни в коем случае: «Ты негодяй, ты не ценишь, что мы для тебя делаем!» Разговор стройте на других местоимениях – «Я за тебя переживаю».

Дальнейшее зависит от результата беседы. Если опасения подтвердились, убедите ребёнка сделать тест, купленный в аптеке, или обратитесь в подростковый наркологический кабинет для полного анализа. Можно анонимно.

Во всех райцентрах Ленобласти есть государственные центры медико-психолого-педагогической помощи. Информация о том, какие именно занятия посещает ребенок, является закрытой. Работают школьные психологи. Нужно понимать – проблема сама собой не пройдёт.

– Как разговаривать с детьми о наркотиках?

– Спросить, что он о них знает. Найти ролики или фильмы в Интернете. Посмотреть вместе и обсудить: в какой момент ситуация стала необратимой; что можно изменить, если отмотать назад? Нравоучительная лекция не сработает. Разговор должен запустить мыслительный процесс.

Людмила Кондрашова