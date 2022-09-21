Эксперт: «Порядка трети населения не умеют принимать разумные финансовые решения»

- Как изменилось финансовое поведение россиян в новых экономических условиях?

- Любое экономическое и социальное событие сильно влияет на финансовое поведение. Люди очень быстро реагируют на внешние вызовы. Начинаются метания: переводы из одной валюты в другую, вывод денег со счетов и вкладов в кэш, смена инвестиционных стратегий.

В ситуации турбулентности люди начинают задумываться о том, как сохранить финансовый баланс. В этом году, например, значительно вырос интерес к депозитам. 41% наших респондентов кладут сбережения на срочные вклады. Это хороший знак, свидетельствующий о том, что меры, принятые Правительством РФ и Банком России, были адекватно восприняты. Рост ключевой ставки и ставок по вкладам использовался как возможность для получения прибыли.

Одновременно высокая ключевая ставка повлияла на доступность ипотеки. Те, кто планировал брать кредит на приобретение жилья на вторичном рынке, сильно задумались. Вместе с тем серьезное развитие получили программы льготного кредитования на покупку недвижимости: семейная ипотека, сельская, дальневосточная. Предусмотрена господдержка для многодетных семей, военных, бюджетников, IT-специалистов. Есть возможность использовать материнский капитал. Также можно получить два налоговых вычета – на стоимость приобретенного жилья, и на выплаченные проценты по ипотеке.

Мы видим, что количество людей, интересующихся мерами господдержки, социальными льготами и выплатами, растет. Исследование показало, что 34% финансовых запросов в поисковиках касаются этой темы. Также люди часто интересуются вопросами, куда выгоднее вложить деньги (31%) и как защититься от мошенников (29%).

- Как бы вы оценили уровень финансовой грамотности россиян сегодня?

- Наша цель достаточно амбициозна: к 2030 году 80% граждан должны иметь уровень грамотности высокий и выше среднего. Сейчас этот показатель в районе 60%. Порядка трети населения практически не умеют оценивать ситуацию и принимать разумные финансовые решения.

Очень высокий уровень финансовой грамотности сегодня у 10-12% населения. Это локомотив для экономики страны. Такие люди не попадаются в лапы мошенников, создают спрос на рынке товаров, принимают осознанные и взвешенные решения об инвестировании в акции российских предприятий, готовы активно участвовать в проектах, связанных с открытым бюджетом.

- Сами люди заинтересованы в повышении финансовой грамотности? Для чего им это нужно?

- Количество людей, интересующихся финансовой грамотностью, стремительно увеличивается. За последние полгода рост составил порядка 20% по сравнению с данными за 2021-й.

На сегодняшний день в повышении финансовой грамотности заинтересованы 53% россиян. В большинстве случаев они хотят увеличить свой доход (26%), разбираться в финансовой ситуации (16%), повысить общеобразовательный уровень (16%) и научиться вести личный бюджет (11%).

- С этого учебного года финансовая грамотность стала обязательной для российских школьников. Как ее преподают?

- Да, в 2021 году финансовая грамотность была включена в федеральные государственные стандарты начального и основного общего образования. С 1 сентября этого года элементы финансовой грамотности вошли в программу обязательных школьных предметов. В начальной школе знания о финансах получают на уроках математики и окружающего мира, а с 5-го по 9-ый класс – на занятиях по математике, обществознанию и географии.

Тема финансовой грамотности настолько актуальна, что многие школы вводят эту дисциплину как отдельный предмет по выбору.

Решается и вопрос с повышением квалификации учителей. В стране продолжается активная подготовка педагогов по программам Минфина и Минпросвещения, более 50 тысяч специалистов уже прошли обучение в институтах развития образования.

По заказу Минфина разработан уникальный комплект пособий для учеников со 2-го по 11-ый класс. Это учебники, рабочие тетради, методические материалы для учителей и даже родителей. Комплект уже прошел необходимую экспертизу и в ближайшее время войдет в федеральный перечень учебников.

Источник: РИАМО