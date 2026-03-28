Перинатальный центр в Гатчине приглашает на День беременных
В воскресенье, 5 апреля 2026 года, в Гатчине пройдет День беременных с элементами Дня открытых дверей.
- Будем чествовать будущих мам и ответим на все вопросы о родах в перинатальном центре. Собираемся устроить настоящий праздник с флешмобом! - поделились организаторы.
Всем, кто ждет девочек, предлагают прийти в розовом, кто ждет мальчиков - в голубом. Даже пап, подруг и бабушек организаторы просят придерживаться дресс-кода.
Начало мероприятия в 12:00 по адресу: Гатчина, Красносельское шоссе, д.1а. Предварительная запись не требуется.
В программе:
- ️выступление гостей, поздравление беременных с праздником,
- ️встреча с руководством перинатального центра и ведущими специалистами по акушерству, гинекологии, неонантологии, грудному вскармливанию.
- сюрпризы для беременных женщин, розыгрыш призов, фотосессия!
Обратите внимание: мероприятие доступно только взрослым. С детьми до 14 лет в перинатальный центр нельзя по санитарно-эпидемиологическим правилам.