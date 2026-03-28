Перинатальный центр в Гатчине приглашает на День беременных

- Будем чествовать будущих мам и ответим на все вопросы о родах в перинатальном центре. Собираемся устроить настоящий праздник с флешмобом! - поделились организаторы.

Всем, кто ждет девочек, предлагают прийти в розовом, кто ждет мальчиков - в голубом. Даже пап, подруг и бабушек организаторы просят придерживаться дресс-кода.

Начало мероприятия в 12:00 по адресу: Гатчина, Красносельское шоссе, д.1а. Предварительная запись не требуется.

В программе:

- ️выступление гостей, поздравление беременных с праздником,

- ️встреча с руководством перинатального центра и ведущими специалистами по акушерству, гинекологии, неонантологии, грудному вскармливанию.

- сюрпризы для беременных женщин, розыгрыш призов, фотосессия!

Обратите внимание: мероприятие доступно только взрослым. С детьми до 14 лет в перинатальный центр нельзя по санитарно-эпидемиологическим правилам.