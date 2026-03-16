Новенькие «Лады» - для ветеранов СВО

Торжественная церемония вручения специализированных автомобилей состоялась 11 марта в Гатчине, на площадке регионального филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Автомобили Lada Vesta, оснащенные сертифицированными системами ручного управления и автоматической коробкой передач, обеспечат героям мобильность, возможность вести активный образ жизни и решать бытовые вопросы без посторонней помощи.

Обладателями новых машин стали два ветерана СВО из Ленинградской области. 34-летний Павел Федотов приехал за автомобилем в Гатчину из Лодейного Поля. Выпускник Лодейнопольского техникума промышленных технологий, до СВО он трудился на одном из предприятий в родном городе. Был призван по частичной мобилизации на военную службу в сентябре 2022 года. Служил в мотострелковом полку, имеет звание младшего сержанта.

Весной 2024 года Павел Федотов получил первое ранение. После реабилитации вернулся в свою часть для продолжения службы. Вскоре получил еще одно ранение, на этот раз тяжелое, в результате которого лишился обеих ног. Почти год провел в военных госпиталях, затем прошел переобучение в ДОСААФ и получил водительское удостоверение. В настоящее время продолжает проходить лечение и реабилитацию, осваивает протезы. За личное мужество и отвагу Павел Федотов награжден медалью Суворова.

- Пока не верится, - улыбается Павел. - Это будет мой первый новый автомобиль. О таких машинах наслышан — после протезирования прошел курс обучения на похожих. Свой автомобиль для меня — это возвращение к мирной жизни, движение вперед. Дома сидеть не хочу. Планирую вернуться на работу — за мной закреплено рабочее место на предприятии, на котором работал до СВО. Удобно будет добираться и до реабилитационного центра во Всеволожске и Ириновке. Хочу путешествовать, заниматься охотой и рыбалкой — ребята меня уже звали...

Темурлангу Кавракову - 29 лет. Родился в Таджикистане, живет в Тихвине. Подписал контракт в октябре 2024 года. Во время службы отучился на оператора FPV-дрона. В 2025 году получил тяжелое ранение. Женат, в семье подрастает маленькая дочь.

- Автомобиль очень пригодится, - говорит Темурланг. - Сейчас учусь ходить на протезах — как раз будет удобно ездить из Тихвина в Питер и обратно. Также собираюсь проходить профессиональное обучение в Мультицентре во Всеволожске. И, конечно, буду семью возить!

Молодых ветеранов от всей души поздравила с необходимым приобретением руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Ольга Историк.

- Сегодня волнительный день как для вас, так и для всех нас, - призналась Ольга Александровна. - Государственный фонд «Защитники отечества» делает всё возможное, чтобы ваше возвращение в мирную жизнь было максимально комфортным, несмотря на полученные вами ранения. Вы герои, вы сделали для своей Родины всё, что могли, и даже больше. Наша искренняя благодарность и низкий поклон вам!

Ольга Историк лично вручила ключи от автомобилей Павлу и Темурлангу.

- Пусть дорога для вас всегда будет ясной, понятной и приносит вам только радость, - пожелала она. - Желаю объехать с путешествиями не только Ленинградскую область, но и всю нашу большую страну. Конечно, на этом пути будут случаться разные непростые ситуации — пусть у вас всегда будут силы, возможности и поддержка, чтобы справиться со всеми трудностями.

По традиции чин освящения одного из автомобилей совершил руководитель социального отдела Гатчинской епархии, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Коммунаре, иерей Алексей Дудин. Во время священнодействия отец Алексей помолился о том, чтобы Господь благословил, сохранил и научил водителя совершать свой путь мирно и благополучно, чтобы Он помогал в пути.

Получив ключи и документы от машин и выслушав добрые напутственные слова, оба ветерана отправились домой уже самостоятельно.

Как напомнила Ольга Историк, главная задача всероссийского государственного фонда «Защитники Отечества» — всесторонняя поддержка ветеранов СВО для того, чтобы они как можно быстрее вернулись к полноценной жизни. Фонд содействует в решении юридических, психологических и медицинских проблем, реабилитации после ранений, помогает с обучением, переобучением и трудоустройством, организует для ветеранов культурный досуг, активные занятия спортом.

Среди проектов фонда — предоставление в рамках государственной программы адаптированных автомобилей ветеранам СВО с тяжелыми ранениями, включающими ампутацию обеих ног или травмы позвоночника. Перед выдачей автомобилей воины проходят специальное обучение в ДОСААФ, организованное фондом «Защитники Отечества». Как рассказала Ольга Историк, сеть таких школ в Ленинградской области постоянно увеличивается.

- На сегодняшний день ветеранам СВО, проживающим в Ленинградской области, вручено девять специализированных автомобилей, - отметила Ольга Александровна. - В скором времени поступят еще три автомобиля для передачи нашим ребятам. У нас есть список ветеранов, которые нуждаются в таких машинах. Я уверена, что наш фонд обеспечит транспортными средствами с ручным управлением, как и другими средствами реабилитации, всех, кому это необходимо. Для бесплатного обучения управлению специализированным транспортом и последующего получения автомобиля каждый герой спецоперации с серьезной травмой ног может обратиться в фонд «Защитники Отечества».

Юлия Лысанюк