Новенькие «Лады» - для ветеранов СВО
Представители фонда «Защитники Отечества» вручили ключи от новых белых автомобилей Lada Vesta двум ветеранам специальной военной операции, получившим тяжелые ранения при выполнении боевых задач.
Торжественная церемония вручения специализированных автомобилей состоялась 11 марта в Гатчине, на площадке регионального филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Автомобили Lada Vesta, оснащенные сертифицированными системами ручного управления и автоматической коробкой передач, обеспечат героям мобильность, возможность вести активный образ жизни и решать бытовые вопросы без посторонней помощи.
Обладателями новых машин стали два ветерана СВО из Ленинградской области. 34-летний Павел Федотов приехал за автомобилем в Гатчину из Лодейного Поля. Выпускник Лодейнопольского техникума промышленных технологий, до СВО он трудился на одном из предприятий в родном городе. Был призван по частичной мобилизации на военную службу в сентябре 2022 года. Служил в мотострелковом полку, имеет звание младшего сержанта.
Весной 2024 года Павел Федотов получил первое ранение. После реабилитации вернулся в свою часть для продолжения службы. Вскоре получил еще одно ранение, на этот раз тяжелое, в результате которого лишился обеих ног. Почти год провел в военных госпиталях, затем прошел переобучение в ДОСААФ и получил водительское удостоверение. В настоящее время продолжает проходить лечение и реабилитацию, осваивает протезы. За личное мужество и отвагу Павел Федотов награжден медалью Суворова.
- Пока не верится, - улыбается Павел. - Это будет мой первый новый автомобиль. О таких машинах наслышан — после протезирования прошел курс обучения на похожих. Свой автомобиль для меня — это возвращение к мирной жизни, движение вперед. Дома сидеть не хочу. Планирую вернуться на работу — за мной закреплено рабочее место на предприятии, на котором работал до СВО. Удобно будет добираться и до реабилитационного центра во Всеволожске и Ириновке. Хочу путешествовать, заниматься охотой и рыбалкой — ребята меня уже звали...
Темурлангу Кавракову - 29 лет. Родился в Таджикистане, живет в Тихвине. Подписал контракт в октябре 2024 года. Во время службы отучился на оператора FPV-дрона. В 2025 году получил тяжелое ранение. Женат, в семье подрастает маленькая дочь.
- Автомобиль очень пригодится, - говорит Темурланг. - Сейчас учусь ходить на протезах — как раз будет удобно ездить из Тихвина в Питер и обратно. Также собираюсь проходить профессиональное обучение в Мультицентре во Всеволожске. И, конечно, буду семью возить!
Молодых ветеранов от всей души поздравила с необходимым приобретением руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Ольга Историк.
- Сегодня волнительный день как для вас, так и для всех нас, - призналась Ольга Александровна. - Государственный фонд «Защитники отечества» делает всё возможное, чтобы ваше возвращение в мирную жизнь было максимально комфортным, несмотря на полученные вами ранения. Вы герои, вы сделали для своей Родины всё, что могли, и даже больше. Наша искренняя благодарность и низкий поклон вам!
Ольга Историк лично вручила ключи от автомобилей Павлу и Темурлангу.
- Пусть дорога для вас всегда будет ясной, понятной и приносит вам только радость, - пожелала она. - Желаю объехать с путешествиями не только Ленинградскую область, но и всю нашу большую страну. Конечно, на этом пути будут случаться разные непростые ситуации — пусть у вас всегда будут силы, возможности и поддержка, чтобы справиться со всеми трудностями.
По традиции чин освящения одного из автомобилей совершил руководитель социального отдела Гатчинской епархии, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Коммунаре, иерей Алексей Дудин. Во время священнодействия отец Алексей помолился о том, чтобы Господь благословил, сохранил и научил водителя совершать свой путь мирно и благополучно, чтобы Он помогал в пути.
Получив ключи и документы от машин и выслушав добрые напутственные слова, оба ветерана отправились домой уже самостоятельно.
Как напомнила Ольга Историк, главная задача всероссийского государственного фонда «Защитники Отечества» — всесторонняя поддержка ветеранов СВО для того, чтобы они как можно быстрее вернулись к полноценной жизни. Фонд содействует в решении юридических, психологических и медицинских проблем, реабилитации после ранений, помогает с обучением, переобучением и трудоустройством, организует для ветеранов культурный досуг, активные занятия спортом.
Среди проектов фонда — предоставление в рамках государственной программы адаптированных автомобилей ветеранам СВО с тяжелыми ранениями, включающими ампутацию обеих ног или травмы позвоночника. Перед выдачей автомобилей воины проходят специальное обучение в ДОСААФ, организованное фондом «Защитники Отечества». Как рассказала Ольга Историк, сеть таких школ в Ленинградской области постоянно увеличивается.
- На сегодняшний день ветеранам СВО, проживающим в Ленинградской области, вручено девять специализированных автомобилей, - отметила Ольга Александровна. - В скором времени поступят еще три автомобиля для передачи нашим ребятам. У нас есть список ветеранов, которые нуждаются в таких машинах. Я уверена, что наш фонд обеспечит транспортными средствами с ручным управлением, как и другими средствами реабилитации, всех, кому это необходимо. Для бесплатного обучения управлению специализированным транспортом и последующего получения автомобиля каждый герой спецоперации с серьезной травмой ног может обратиться в фонд «Защитники Отечества».
Юлия Лысанюк