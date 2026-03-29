Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Кто останется без света 30 марта в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 30 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

с 10:00 до 17:00

Вырицкое ТУ:

п. ж/д ст. Слудицы.

 

с 09:30 до 17:30

Веревское ТУ:

д. Малое Верево,

д Вайя.

 

с 10:00 до 18:00 (2 раза на 30 минут)

Пудостьское ТУ:

д. Хюттелево.

 

с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

д. Скворицы,

п. Терволово.

 

с 10:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

д. Большие Колпаны (частично)