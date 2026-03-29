Кто останется без света 30 марта в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 30 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
с 10:00 до 17:00
Вырицкое ТУ:
п. ж/д ст. Слудицы.
с 09:30 до 17:30
Веревское ТУ:
д. Малое Верево,
д Вайя.
с 10:00 до 18:00 (2 раза на 30 минут)
Пудостьское ТУ:
д. Хюттелево.
с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
д. Скворицы,
п. Терволово.
с 10:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
д. Большие Колпаны (частично)
