Кто останется без света 30 марта в Гатчинском округе

28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде в семье столяра-краснодеревщика родился мальчик, которого назвали Алексеем. «Настоящее имя его Алексей Максимович Пешков. Имя мертворождённое, которое останется навсегда погребённым в приходском списке. Русь знает своего любимца лишь под псевдонимом: Максим Горький. Горько было в действительности его детство», – пишет французский дипломат, писатель-путешественник и литературный критик Эжен Мельхиор де Вогюэ в своей работе «Максим Горький: произведения и личность писателя» (1902).