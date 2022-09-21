Убийство – 4 ножевых

18 сентября, ночью, в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение по телефону «02». Звонивший – 46-летний Александр К. – сообщил, что в деревне Натальевке на него напал с ножом незнакомый мужчина. В ответ он нанес ему четыре ножевых ранения – и убил.

На место происшествия были направлены сотрудники патрульно-постовой службы, уголовного розыска. Полицейские обнаружили в доме труп мужчины, который скончался до прибытия «скорой помощи». Подозреваемый – тот, который звонил, был на месте: Александра К. задержали. Он не судим, временно не работает, проживает в Шпаньково.

Установлена личность убитого: 41-летний Петр Г. из Войсковиц. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство. Гражданин К. помещен в изолятор временного содержания.