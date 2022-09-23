Область продолжает ремонт инфраструктуры в Енакиево

Работу по восстановлению городской инфраструктуры обсудили на еженедельном совещании у заместителя председателя правительства Ленинградской области Евгения Барановского.

«Сегодня планы на 2022 год исполнены более чем на 65 %. Регион ремонтирует дороги, транспортную инфраструктуру, коммунальные системы, жилые дома и образовательные учреждения, помогает местной администрации с подготовкой к осенне-зимнему периоду, организует учебный процесс и медицинское обслуживание для жителей города. Все это уже дает ощутимый эффект», — рассказал Евгений Барановский.

Помимо этого, специалисты из Ленинградской области восстанавливают административное здание трамвайно-троллейбусного управления и готовятся к ремонту контактной сети. Ленинградские дорожники выполняют ямочный ремонт на 17 трассах, а на 4 крупных дорогах — капитальный. Для замены непригодных объектов уличного освещения обследованы 10 километров сетей, трансформаторные подстанции и источники света.

В высокой степени готовности работы по ремонту кровель многоквартирных домов, выполнена замена фильтров в котельных. Также чтобы помочь наладить паровое отопление, организовано бурение скважин, в Енакиево из Ленинградской области доставлены новые котлы, которые будут установлены до конца октября.