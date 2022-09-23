Принять участие в референдуме можно и в Гатчине

Проведением голосования занимаются участковые комиссии референдумов соответствующих Республик и областей.

Помещения для голосования на референдумах в Ленинградской области находятся по следующим адресам:

- Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, дом 44, административное здание;

- Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, административное здание;

- Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 2А, административное здание;

- Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 42, административное здание.

Как сообщили в Избирательной комиссии Ленинградской области, с 23 по 26 сентября 2022 года с 10 до 18 часов по вышеуказанным адресам помещений для голосования смогут проголосовать жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

27 сентября 2022 года с 8 до 18 часов – голосование будет проводиться в следующем порядке:

- для жителей Луганской Народной Республики на участке в Гатчинском районе (г. Гатчина, ул. Карла Маркса, дом 44, административное здание);

- для жителей Донецкой Народной Республики и Запорожской области на участках во Всеволожском районе (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, административное здание);

- для жителей Херсонской области на участке в Кингисеппском районе (г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 2А, административное здание);

- для жителей Донецкой Народной Республики на участке в пункте временного пребывания в Тихвинском районе (п. Царицыно Озеро, дом 9).

По вопросам участия в референдуме обращаться по следующим телефонам колл-центра зарубежных избирательных комиссий: (812) 4924006, 4929634, 4962370 (с 8 до 20 часов).