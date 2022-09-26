Референдум идет полным ходом

«Тем, кто сейчас находится на территории Ленинградской области, мы оказываем полное содействие в реализации своего права на участие в референдуме. У нас работают 4 участковые избирательные комиссии, которые состоят из жителей Херсонской, Запорожской областей, Луганской, Донецкой народных республик. Для тех жителей, которые не могут прийти на участки, организованы выезды для проведения голосования по месту их нахождения», ― прокомментировала вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.

В настоящее время в Ленинградской областной клинической больнице проходят лечение жители подшефного Енакиево, которые наконец-то спустя долгие годы смогут получить нужную им высокотехнологичную медицинскую помощь. Они выразили свое желание участвовать в референдуме, и члены участковой избирательной комиссии по Донецкой Народной республике сегодня прибыли к ним в больницу для проведения голосования. Ленинградскую областную клиническую больницу сегодня посетила также и вице-губернатор Анна Данилюк

«Мы видим, что жители Енакиево, а также их соотечественники, проживающие на территории Ленинградской области, с удовольствием приходят к местам голосования, чтобы сделать свой выбор, сказать свое решающее слово, которое определит всю их дальнейшую судьбу. Участники референдума очень позитивно настроены, приходят на участки семьями, поддерживают друг друга. Они размещают видео и посты в социальных сетях, призывают своих соотечественников принять участие референдуме, потому что видят свое будущее только вместе с Россией. Очень отрадно видеть такое эмоциональное единение людей», ― отметила Анна Данилюк.

Фото Артема Куртова