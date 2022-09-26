Строганов мост: реализация проекта продолжается

В субботнике приняли участие: депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, заместитель руководителя Общественной приемной партии в Ленинградской области Алина Коняева, куратор проекта Алла Савицкая и члены рабочей группы, глава Сиверской администрации Дмитрий Румянцев и депутаты, представитель региональной Общественной палаты Павел Беляков, сотрудники Гатчинского отделения «Единой России», студенты политехнического факультета ГИЭФПТ.

В соответствии с планом посадки зеленых насаждений участники субботника посадили кусты кизильника вдоль березовой аллеи, ведущей к памятнику. Саженцы предоставил питомник растений «Алексеевская дубрава». Руководитель отдела продаж питомника Анна Носкова заверила: кизильник обязательно приживется.

- К нам обратилась администрация Сиверского поселения с просьбой предоставить растения для посадки на субботнике, – рассказывает Анна. – У нас в наличии как раз был хороший, нашего производства, кизильник. Это городская культура, устойчивая к негативным воздействиям, к тому же районированная – приспособленная ко всем превратностям местного климата. И, конечно, кустарник декоративный. Он называется «кизильник блестящий». Летом у него плотные зеленые глянцевые листья, а к осени куст начинает краснеть. Чтобы он был пушистым, его нужно обязательно подстригать.

Руководитель проекта «Строганов мост» Алла Ефимовна Савицкая довольна проделанной работой:

- Начало положено. Спасибо главе администрации Гатчинского района Людмиле Николаевне Нещадим за содействие! Но по проекту посадок тут еще много. Например, парковка должна полностью отделяться от газона кустами пузыреплодника – надо досаживать…

Напомним, согласно плану благоустройства мемориала Строганов мост, разработанному рабочей группой, была расчищена прилегающая территория, установлены первые информационные стенды. Памятник приведен в надлежащий вид, но работы предстоит еще много. Планируется подготовка новых интерактивных стендов и дальнейшее благоустройство.

Екатерина Дзюба