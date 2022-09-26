Жители Ленинградской области узнают о ходе исполнительного производства в режиме онлайн на портале Госуслуг

Данный цифровой сервис ФССП России стал одним из самых популярных и скоростных на портале Госуслуг. С его помощью физические и юридические лица, а также их представители, могут получить информацию по исполнительному производству, включая меры, принятые судебным приставом, в том числе связанные с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества, например, с ограничением выезда за пределы Российской Федерации или ограничением регистрационных действий в отношении транспортных средств.

Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на него будет содержать причину возбуждения исполнительного производства, сумму задолженности, наложенные на должника ограничения и действия судебных приставов по исполнительному производству.

Услуга позволяет сторонам исполнительного производства получать расширенную информацию и подавать различные обращения в рамках исполнительного производства в удалённом режиме.

Чтобы воспользоваться ею на портале Госуслуг, необходимо зарегистрироваться или войти в свой Личный кабинет, затем перейти в раздел «Штрафы Долги» → «Информация о ходе исполнительного производства (онлайн)» или обратиться к помощи робота Макса, указав «Узнать о долгах/исполнительном производстве».

После заказа услуги информация о ходе исполнительного производства отобразится на экране в течение 30 секунд. Полученные сведения можно распечатать или сохранить.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области