Начата прокурорская проверка на полигоне «Новый свет-ЭКО»

На место выехали начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Максим Егоров и Ленинградский межрайонный природоохранный прокурор Артем Зобов совместно со специалистами Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.

По результатам надзорных мероприятий прокуратурой будет дана комплексная оценка исполнения хозяйствующим субъектом законодательства об охране окружающей среды, отходах производства и потребления, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также охране атмосферного воздуха при эксплуатации объекта размещения отходов.