Начата прокурорская проверка на полигоне «Новый свет-ЭКО»
По поручению прокурора области, в связи с многочисленными жалобами жителей г. Гатчина на загрязнение атмосферного воздуха и неприятный запах прокуратурой области организована проверка исполнения требований законодательства об охране атмосферного воздуха на полигоне твердых бытовых отходов ООО «Новый свет-ЭКО».
На место выехали начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Максим Егоров и Ленинградский межрайонный природоохранный прокурор Артем Зобов совместно со специалистами Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.
По результатам надзорных мероприятий прокуратурой будет дана комплексная оценка исполнения хозяйствующим субъектом законодательства об охране окружающей среды, отходах производства и потребления, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также охране атмосферного воздуха при эксплуатации объекта размещения отходов.