Всем сыщикам – оперского фарта

Согласно статистике, гатчинский уголовный розыск занимает в области третье место по раскрываемости. Но, если традиционно сравнивать Гатчину с самыми крупными районами – Всеволожским и Выборгским, гатчинский уголовный розыск – лучший. Раскрываемость убийств, изнасилований, причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, – 100%.

Беспокойство сотрудников вызывает новая киберпреступность в сфере общественной нравственности – так называемые виртуальные педофилы.

- Смартфон, который сейчас есть у каждого детсадовца, является источником повышенной опасности, – говорит Антон Васильевич. – В виртуальном пространстве скрываются злоумышленники, которые завязывают знакомство с детьми – в мессенджерах, в соцсетях. Наибольшей популярностью пользуется «Телеграм». Преступник начинает общение с ребенком, зачастую под видом ровесника. Но за аватаром с лицом мальчика или девочки может скрываться взрослый дяденька с патологическими наклонностями, который начинает присылать ребенку картинки с обнаженной натурой и просит отправить в ответ свое фото в том же духе. На это, как правило, поддаются дети с уязвимой психикой, или когда нет систематического родительского контроля.

- Много таких преступлений выявлено в Гатчине?

- Не то, чтобы много, но тенденция настораживает: за восемь месяцев этого года подобных фактов установлено больше, чем за аналогичный период 2021-го. Как правило, такую переписку обнаруживают родители – и обращаются в полицию.

- Удается раскрывать эти преступления?

- За 2022 год раскрыто порядка десятка, в том числе при содействии отдела по раскрытию умышленных убийств Главка. География очень обширная – педофилы, промышляющие в Сети, пишут нашим детям из разных концов страны. Гатчинские оперативники ездили в командировки по всей России – задерживать подозреваемых и доставлять к нам, в ИВС.

- В уголовном розыске нет оперов-айтишников для борьбы с киберпреступностью?

- Есть специфические службы, но они от нас далеко. У нас всё традиционно, раскрытием преступлений в Сети занимаются обычные оперативники отделения по раскрытия преступлений в сфере информационных технологий. Иметь опера-айтишника – это большая роскошь, но надеюсь, когда-нибудь мы к этому придем. Потому что время диктует свои законы: ¾ тяжких преступлений – краж и мошенничеств – совершены с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.

- Телефонные мошенники снова активизировались, и пошла волна преступлений, связанных с банковскими картами?

- Да. Когда началась спецоперация на Украине, наступило затишье – поток заявлений от жертв телефонных мошенников прекратился. Теперь снова идут заявления, одно за другим. И сколько бы мы ни предупреждали, какую бы ни вели пропаганду, воз и ныне там: граждане продолжают верить мошенникам и послушно выполняют их указания. То, что происходит с людьми, не поддается логическому объяснению. Наши потерпевшие уже не просто диктуют банковские коды – нет, они методично, в течение нескольких дней ходят по банкам, берут кредиты на баснословные суммы и запихивают потом деньги в банкомат, чтобы перевести преступникам. Верят каждому слову аферистов в телефонной трубке. Есть персонажи, которые надеются выиграть на бирже 50 тысяч долларов по совету липового брокера: «надо вложить всего лишь миллион». Они продают машины, берут займы – и отправляют средства злоумышленникам.

- Потерпевшие сами как-то объясняют свое поведение?

- Половина граждан говорят, что в момент совершения этих действий находились как будто под гипнозом.

И теперь им, скорее всего, придется отдавать банку все взятые кредиты.

- Несмотря на задержания нескольких соучастников, в Гатчине продолжаются звонки бабушкам от имени внучек, совершивших ДТП. У пожилых людей выманивают сотни тысяч «для спасения пострадавших в аварии» или на «взятку следователю». За наличными к ним всегда приезжают на дом молодые люди. Эти контактные мошенничества удается раскрывать?

- Как правило, мы задерживаем тех, кто приходит за деньгами. Многие изворачиваются – «я просто курьер». Где нашел эту работу? В «Телеграме». Последнего мы взяли за преступления на гатчинской территории, а он, оказывается, по всей Ленобласти наследил. Сам – почти подросток. Тихий домашний пай-мальчик. На момент совершения целой серии преступлений ему только-только исполнилось восемнадцать. Как ему объясняли его кураторы: «Тебя будет искать полиция. Ты собираешь с людей деньги для того, чтобы их родственники не поехали воевать». Он думал, что берет деньги на взятки, чтобы отмазать людей от военкомата.

- Деньги кому-нибудь из потерпевших удалось вернуть?

- К сожалению, нет. Деньги уходят безвозвратно.

- Традиционные имущественные преступления тоже никто не отменял. Много сейчас совершается грабежей, разбоев, квартирных краж?

- Когда я только пришел работать в уголовный розыск в 2004 году, заявления о разбоях мы принимали чуть не каждый день. Сейчас их значительно меньше, и раскрываемость 100-процентная. В какой-то момент времена очень сильно поменялись. Раньше уличная преступность процветала: наркоманы, токсикоманы, рывки сумочек. Сейчас это происходит гораздо реже

По раскрываемости имущественных преступлений мы впереди других районов. Достойны восхищения те пять человек, которые работают по этой линии. У них самый бешеный ритм, самая большая нагрузка, не сравнить ни с чем этот объем.

Конечно, лидируют кражи из частных домов. Брошенные на зиму дачи – лакомый кусочек для воров. Надзора никакого нет, кража обнаруживается спустя несколько дней, недель, а то и месяцев после совершения преступления. Больше всего воровским покушениям подвержены садоводства и отдаленные деревни. Выход тут может быть один: сигнализации, замки, решетки.

- Убийства в Гатчине совершаются на бытовой почве?

- Убийства, как это ни печально, были, есть и будут. Все та же история: пьют, ругаются и убивают. В 90% случаев эти преступления раскрываются по горячим следам. Иногда знаем, кто убийца, но ищем его два-три дня, потому что он успел скрыться. Однако бытовое – не бытовое, но это – убийство. И «убойный» отдел спать не ложится, пока не поймает убийцу. К счастью, тенденции роста данных преступлений нет.

- Так, значит, можно говорить о том, что оперативная обстановка в Гатчине спокойная?

- Обстановка, может быть, и спокойная – для граждан. Для нас она достаточно напряженная – как и была. Довольно большой сегмент преступности ушел в интернет, и это осложняет дело.

Например, торговля наркотиками: сбыт осуществляется бесконтактным способом. Закладчик прячет наркотик где-нибудь в парке, в роще, в городе, даже в подъезде и сообщает координаты закладки покупателю – после того, как покупатель переведет деньги. Все. Сделка состоялась. Есть, конечно, еще маргинальные личности, «староверы», которые торгуют по старинке – прямо из дома, но их мало, и длится такой «бизнес», как правило, недолго.

- Вам удается задерживать закладчиков?

- Удается. Есть уже ряд обвинительных приговоров, «кладмены» сидят. Но проследить цепочку наркосбыта очень сложно. Правда, даже задержание закладчика – это уже победа: одним распространителем наркотиков меньше. Потому что спрятанный в общедоступном месте «товар» может найти не только клиент-наркоман, но и ребенок – случайно. И это очень опасно.

- Что делать жителям, если они заметили манипуляции закладчика или клиента?

- Ни в коем случае не пытаться задержать его самостоятельно! Сразу же сообщайте в полицию.

- Антон Васильевич, что, по-вашему, отличает уголовный розыск от других подразделений?

- Уголовный розыск – это всегда коллектив. Испокон века идет преемственность. Может быть, потому что оперативник, как правило, не ходит на задержание один. Чувство локтя преобладает.

- Кого бы вы хотели особо отметить по случаю профессионального праздника?

- Прежде всего, молодежь, которая нас рано или поздно сменит. В отделе уголовного розыска служат молодые, но очень способные, перспективные сотрудники. Это старший оперуполномоченный отделения по раскрытию преступлений в сфере информационных технологий старший лейтенант Дан Анастасин, оперативник по розыску похищенного автотранспорта старший лейтенант Иван Павлов (его наставник и напарник – опытный оперативник майор полиции Абдул Бадаев). Одновременно работают и учатся в Университете МВД младший оперуполномоченный отделения по раскрытию имущественных преступлений прапорщик полиции Юрий Борисов, капитан полиции Андрей Цыганок.

Не могу не отметить и наших коллег в территориальных отделах полиции, на которых там держится вся оперативная работа. Это старший оперуполномоченный уголовного розыска Войсковицкого отдела полиции Алексей Новиков, старший оперуполномоченный Коммунарского отдела Унан Макарян. Замначальника Вырицкого отдела полиции Александр Лебедев – человек, не отделяющий себя от уголовного розыска. Он работает с 1990 года – и до сих пор с той же производительностью, выше всяких похвал.

Конечно, особой благодарности заслуживает наша «старая гвардия»: старший оперативник «убойного» отдела Эльдар Алиев, начальник отделения по раскрытию преступлений в сфере IT Алексей Андреев, оперативник Максим Хисамеев и мой единственный заместитель Евгений Федотов, моя правая рука.

В уголовном розыске работают три дамы – три майора полиции, которые успешно справляются со своими непростыми обязанностями. Это старший оперуполномоченный отделения по раскрытию преступлений в IT-сфере Вероника Иванова, «секретчик» Светлана Митрошичева (через нее проходят все секретные документы), старший опер-уполномоченный Ирина Салтыкова – она занимается преступностью среди несовершеннолетних и преступлениями по линии терроризма и экстремизма.

Нельзя не вспомнить наших предшественников – оперативников с большой буквы, тех, на кого я равнялся, когда только пришел в уголовный розыск лейтенантом. Это начальник криминальной милиции Виктор Федюнин, начальник розыскного отделения Владимир Горенков и те, кого уже нет в живых: начальник «убойного» отдела Андрей Иванов и лучший начальник уголовного розыска Александр Саволайнен.

Отдельные поздравления – моему предшественнику, а ныне – руководителю, заместителю начальника полиции Александру Алиханову. Также к этому празднику причастен заместитель начальника УМВД России по Гатчинскому району полковник полиции Игорь Степухин, который всю жизнь работал в уголовном розыске.

Поздравляю весь личный состав гатчинского уголовного розыска и ветеранов службы с профессиональным праздником! Берегите свое здоровье и свои тылы – семью. Потому что работа однажды закончится, а семья останется. И еще: всем оперативникам хочу пожелать оперского фарта. Удача в розыске – большое дело…

Екатерина Дзюба