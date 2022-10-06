Торговля и потребкооперация помогают мобилизованным

Работа была организована в рамках созданного в Ленинградской области штаба помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан. К движению #МыВместе и Команде 47 присоединились Леноблпотребсоюз и торговые предприятия, работающие в регионе. За десять дней они сформировали более 2000 пайков, из которых 750 – силами областной потребкооперации.

Сухие пайки выдают призванным в ходе частичной мобилизации в дорогу до воинской части, где проходит слаживание и обучение. В минимальный набор входят консервы, галеты, печенье, вода и шоколад.

На военный заказ ориентирована работа «Лужского консервного завода». По госзаказу он поставляет в армию тушеную говядину, производимую по ГОСТу. При необходимости они готовы расширить ассортимент и увеличить объемы производства. Помимо централизованных поставок продукции в вооруженные силы, завод поставляет свою продукцию подшефным лужским частям в зону спецоперации.