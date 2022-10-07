Играй, гармонь любимая!

Полная коллекция гармоней живет у Виктора Николаевича дома, занимая специальный стеллаж в комнате и часть кладовки. Вот они – красавицы: в ряд и на полочках. Все по-своему украшенные, яркие, как шкатулочки нарядные, каждая со своим голосом и характером.

Виктору Николаевичу 67 лет, он по профессии столяр-плотник. Больше десяти лет занимается коллекционированием, но, сколько себя помнит, неразлучен с гармонью.

Без какого-либо музыкального образования он поет, мастерски играет на гармони, возглавил музыкальный коллектив. Стал собирать старые гармони и давать им вторую жизнь. Без знания «анатомии» и секретов музыкального инструмента, которые получают в специальных учебных заведениях, а только своим талантом чинит, придумывает, вытачивает, шкурит, красит, прилаживает «разные штучки», делает планки, кнопочки, уголки, ремни. Про таких говорят: «Самородок».

О своих сокровищах Виктор Николаевич рассказывает с теплотой и любовью. А уж как заиграет!

- Что вы чувствуете, когда берете в руки гармонь?

- У меня особый пиетет к музыкальным инструментам. А к гармошкам отношусь… с трепетом. Посмотрите, какие они красивые.

- Как часто вы выставляете свою коллекцию?

- В этом году впервые. В День Сяськелевского поселения представил 13 гармоней. Дочка курировала выставку, потому что я выступал на празднике.

- А кем работает коллекционер гармоней?

- По своей основной профессии работаю на железной дороге, а еще руковожу ансамблем «Ивушка» Сяськелевского ДК.

Сначала выступал одиночно. Десять лет назад худрук пригласил меня в ансамбль. Он был большой специалист и многому меня научил. Когда его не стало, попросили позаниматься с ансамблем, а потом и ставку дали.

Столик, за которым мы сидим, и оправу для большого зеркала в прихожую – тоже сам сделал. Я ведь раньше работал столяром на деревообрабатывающем заводе, оформлял магазины, вставлял двери, врезал замки и ручки. Это для меня не проблема.

Профессия помогает мне восстанавливать музыкальные инструменты. Я делаю и переделываю резонаторы для гармошек. Если меха или что-то еще отремонтировать – я сам, а потом в настройку отдаю. Если что-то не могу, обращаюсь к другим специалистам. Причем, одному уже за 80 лет. Эти кнопки мне токарь выточил. А потом я отдал в гальванику.

Но чаще просто привожу в хороший вид, чтобы они достойно выглядели.

- Как они к вам попадают?

- Часто захожу в антикварный магазин в Гатчине. Вот «Саратовскую» купил в антикварном. Но еще не делал. Некоторые люди мне просто так инструменты отдают. Почему - мне неудобно спрашивать. Видимо, хотят, чтобы попали в добрые руки. И уж если мне пообещали гармонь, я жду не дождусь, когда она у меня будет. Недавно семья из Нового Света отдала балалайку, гармонь «Беларусь» и еще одну гармошку в неважном состоянии. И я ее сам перелицевал, меха заменил. Жалко ведь, когда гармонь без дела, когда ее хотят выкинуть.

А я как увижу гармошку – и все - уже жду, как бы мне быстрее ее получить. Вот красная любительская гармонь - она недавно прибыла из Москвы. Тульская гармонь «Куликово поле» из ленинградского магазина. Рояльная зеленая «Беларусь» из антикварного магазина из Пушкина. Пожилая женщина с удовольствием продала мне немецкий баян Weltmeister. Видимо, муж служил и привез из Германии. Баян состарился и был никому не нужен.

На концертах я всегда со своими гармошками. С этой выступаю с ансамблем, с этой на родину в Костромскую область ездил. Нравится мне на гармони играть: удовольствие себе, и людям радость.

- С чего началось коллекционирование гармоней?

- Как-то само собой получилось. Гармони всегда были в нашей семье. Играли и отец, и дед. И я играл, но не профессионально. И ноты я не знал. Первая гармошка у меня с 1976 года, как сюда приехал.

Все началось из-за тональностей. Когда пришел в ансамбль, все спрашивал у руководителя, где какая тональность, какой инструмент подойдет. Мы вместе выступали на сцене. Играли дуэтом: он на аккордеоне, я на гармошке. Вижу, мне не хватает ре-мажорной гармошки. Недавно увидел в интернете, договорился о доставке и купил. Но даже не думал, что хобби когда-то перерастет в коллекционирование.

- Сколько их у вас?

- Точно и не знаю. В комнате 20 с небольшим, да еще в кладовке. Я ведь много и дарю. Родному брату, двоюродному отдал. Если везу на родину, бывает, что назад больше привезу. Одни отдаю, другие подбираю! Чиню, возвращаю внешний вид. И вообще, кто хочет научиться играть, я многим отдаю. И не одной еще не продал.

У меня есть шуйские гармошки (это Ивановская фабрика), Беларусь, кировские гармошки, вологодские, тульские, нижегородских мастеров. Они все разные. Эффектную, белую, словно перламутровую гармонь мне подарили на юбилей. Заказывали на тульской фабрике. Четыре месяца делали. Белые ремни заказывал представителю тульской фабрики Павлу Уханову. Не дешево обошлись.

Шуйские гармони - мелодичные. Под них петь хорошо. А на тульской и кировской хорошо наигрыши исполнять. Белорусская гармошка по звуку ближе к аккордеону. Играть на ней, честно говоря, потяжелее. Моя самая первая гармошка как раз была «Беларусь». Потом шуйскую купил – «Чайка» называется.

Еще у меня есть кустарные гармошки, любительские. На тульской фабрике тоже любительские делают, там очень интересные «латунные» голоса. Но бывают голоса и «дюралевые».

- Самой старшей гармошке сколько лет?

- У меня есть вологодская гармонь «Победа». Сколько ей лет - не могу сказать. Думаю, сделана сразу в послевоенные годы.

- Каким вы видите будущее вашей коллекции?

- Я не задумывался об этом. Ну не могу я, чтобы вещь пропала, поэтому собираю. А о постоянных выставках пока не думал.

…Прощаясь, Виктор Николаевич показал мне еще две коллекции. Одна – необычная для мужчины: трехярусный подиум с фарфоровыми куклами – прототипами героинь литературных произведений. Вторая – деревянные музыкальные инструменты ручной работы, шумовые. Он приготовил их для встречи со школьниками в Сяськелевском ДК. Тут и разные деревянные трещотки, и бубен, и рубель, и колокольчики. Мастеру – удовольствие, а для детей – интересное занятие.

Татьяна Можаева