Граждане-двойники могут сообщить об ошибочном долге на Госуслугах

Для этого гражданам необходимо воспользоваться услугой «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов». В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».

В заявлении указывается номер исполнительного производства, сведения об отсутствии долга. В качестве доказательства необходимо загрузить скан документа, который позволит однозначно идентифицировать гражданина. Автоматически сформированное заявление поступит в ФССП России.

Это не единственный способ решения проблемы ошибочной идентификации. С октября прошлого года на сайте Федеральной службы судебных приставов работает новый вид электронных обращений в сервисе Интернет-приемная. Выбрав тему «Я двойник!», заявители оперативно получают обратную связь от ведомства. На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится 2 дня.

После получения от граждан-двойников копии паспорта, СНИЛС, ИНН, проверки и подтверждения данных судебный пристав-исполнитель незамедлительно отменит все наложенные на гражданина ограничения.

В случае списания денежных средств со счетов в банках, а также удержаний из заработной платы или иных доходов гражданина судебный пристав примет меры к возврату средств.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области