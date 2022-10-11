Почему не стоит носить банковские карты в чехле из-под телефона

«Этого лучше не делать и прежде всего из соображений финансовой безопасности, поскольку при утере/похищении телефона злоумышленник получает доступ сразу к двум важным предметам, имеющим доступ к банковскому счету. Шанс потерять средства в таком случае увеличивается», - предупреждает Дайнеко.

Сам по себе «пластик» дает доступ только к счету, а без пин-кода оплатить можно только небольшие покупки. Однако, если объединить карту с мобильным телефоном, к номеру которого привязана банковская карта, то можно легко получить доступ к интернет-банку и возможности совершать онлайн-оплату на внушительные суммы.

При этом защита мобильного устройства в виде биометрических данных не поможет, так как похититель может просто достать сим-карту и использовать ее на другом смартфоне. Например, для получения смс от банка для подтверждения платежа или восстановления доступа к интернет-банку, а также для перевода денежных средств посредством смс. Также ничто не мешает воспользоваться сим-картой совместно с номером банковской карты для того, чтобы установить на другой телефон банковское мобильное приложение, авторизоваться в нем, поменять пароли и без проблем распоряжаться деньгами. Минимизировать риск в этом случае может установка ПИН-кода на сим-карту, хотя этот шаг сегодня большинство пользователей опускает.

Что же делать, если телефон и банковская карта пропали?

Во-первых, необходимо как можно быстрее заблокировать и сим-карту, и банковскую карту. СИМ-карту можно заблокировать через личный кабинет на сайте оператора, а также при очном обращении в офис или по телефону технической поддержки оператора мобильной связи – будьте готовы в этом случае продиктовать ваши паспортные данные. Для блокировки банковской карты в отсутствие смартфона придется идти в банк или блокировать через интернет-банк.

Для правоохранительных органов не составит труда даже при заблокированной сим-карте удаленно отследить устройство (через учетную запись), чтобы установить его местонахождение. Но если даже окажется, что телефон с картой не были похищены (найдутся впоследствии), лучше предпринять меры предосторожности во избежание крупных финансовых потерь.

Немаловажным будет предупредить родных о потере. Это необходимо на случай, если с пропавшего телефона будут поступать сообщения или вызовы от посторонних лиц с просьбами выслать денег или иными «историями» - их следует игнорировать.

«Утрата и телефона, и карты — это серьезный стресс, однако если действовать быстро, можно обойтись «малой кровью». Лучше заранее иметь резервную копию данных с телефона, иметь разные и сложные пароли и никогда не хранить записанные пароли в памяти телефона. И помнить, что главное – это ваша личная безопасность, а финансовых угроз можно избежать осмотрительностью и знанием базовых правил финансовой безопасности», - резюмирует Ольга Дайнеко.