Роскачество – об упрощенной схеме получения вычета

Имущественный вычет — это возврат покупателю суммы налога, уплаченного с полученных доходов. Вычет можно получить даже в том случае, если квартира куплена в ипотеку. На вычет можно рассчитывать только тогда, когда покупатель работает (официально трудоустроен), и работодатель выплачивает за него с его дохода налоги. Если нет официального трудоустройства или дохода, из которого удерживают НДФЛ, то вычет нельзя получить.

Как рассчитать имущественный вычет?

Получить имущественный вычет можно не на всю уплаченную сумму, а только максимум на 2 млн. рублей. То есть, максимальная сумма составит 260 000 рублей (13% подоходного налога от 2 млн. рублей). Правда, если квартиру приобретают супруги, состоящие в официальном браке, они оба имеют право на вычет – тогда максимальная сумма выплат увеличивается до 520 000 рублей.

Ограничения на получение вычета

Есть несколько ограничений, которые помешают получить вычет при покупке квартиры:

1. Отсутствие официального дохода с уплатой налогов является причиной, по которой нельзя получить сумму, равную подоходному налогу, от государства.

2. Покупка квартиры у близкого родственника. Даже если сделка оформлена по всем правилам, при такой купле-продаже вычет не положен. Обычно имеются в виду кровные родственники, а если, например, это кто-то из семьи жены или мужа, с точки зрения закона уже появляются основания для получения вычета.

3. Отсутствие документов, которые подтверждают покупку квартиры и вступление в право собственности.

4. Ранее покупатель получал имущественный вычет. Государство дает возможность воспользоваться имущественным вычетом только один раз.

Когда можно получить вычет

Подавать документы на получение вычета можно сразу после завершения сделки. Если вы покупаете квартиру в недостроенного доме – после того, как здание сдано в эксплуатацию и подписания акта приема-передачи жилья.

Получить вычет можно как в год возникновения права на него и в последующие годы. «Срока давности» как такового нет, но на практике вычет можно получить только за три года.

А вот если квартиру покупает пенсионер, он сможет вернуть вычет и за предыдущие годы до того, когда возникает право на вычет.

Как получить налоговый вычет

Сделать это можно через налоговую или работодателя. В налоговой вы подаете все документы самостоятельно. Часть из них должны быть у вас на руках, часть можно запросить у работодателя. Собрав весь пакет, при личном визите в налоговую вы оформляете заявление на вычет. При этом получить имущественный налоговый вычет можно по окончании календарного года, в котором возникло право на вычеты.

Через работодателя подать заявление на вычет можно до конца календарного года, и справка по форме 3-НДФЛ вам не потребуется. В этом случае вы не получите вычет сразу всей суммой, а работодатель не будет выплачивать налог с вашей зарплаты, пока суммарно не будет достигнут необходимый денежный лимит (напомним, что максимум - 260 000 рублей).

Упрощенное получение имущественного вычета

«Есть возможность и получить вычет по упрощенной схеме. Для этого нужно заполнить заявление в кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Справку по форме 3-НДФЛ и пакет документов в этом случае направлять никуда не нужно. Автоматизированная система ФНС сама обратится в необходимые инстанции и подтвердит факт покупки жилья. Такая проверка занимает до 30 дней. После ее завершения еще в течение 15 дней на ваш счет должны перечислить деньги», - рассказывает Игорь Поздняков, юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества.





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