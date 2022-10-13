Друзья «Литературы и кино»

Не зря кинофестиваль «Литература и кино», получивший уже статус международного, все равно называют – народным, гатчинским.

Ежегодный смотр кинофильмов, в основу которых легли произведения классической и современной российской и зарубежной литературы, а также фильмов, рассказывающих о жизни и творчестве поэтов и писателей, проводится с целью обмена профессиональным опытом кинематографистов. Главная задача - сохранение и приумножение традиций национальной культуры, прежде всего, в области литературы и киноискусства. Также фестиваль несет просветительскую миссию и именно это направление особенно близко как кинолюбителям, так и читателям.

В этом году фестиваль прошел без федеральных денег, а только при поддержке администрации Гатчинского района и правительства Ленинградской области. Сохраниться, выжить в непростые времена фестивалю помогли его старые и новые друзья – гатчинские предприниматели.

Член попечительского совета международного кинофестиваля «Литература и кино» - депутат Гатчинского городского Совета депутатов, предприниматель Сергей Павлов с первых дней сам поддерживает кинофестиваль и объединяет других неравнодушных людей.

- Многие материальную помощь оказывают не первый раз и не один год. Каждый своей маленькой толикой делает вклад в одно большое дело, помогая держать ту высокую планку, которая была обозначена основателем кинофестиваля Генриеттой Карповной Ягибековой.

Это - предприниматели Алексей Пономарев, Геннадий Панев, Михаил Голубков, Александр Волков, есть и новенькие Дмитрий Панасюк, Светлана Евстигнеева, помогают кинофестивалю городские депутаты Юрий Макаревич, Екатерина Шохина, Петр Островерхов, Александр Корольков, Станислав Бойко, депутат Гатчинского района Сергей Воскресенский, депутат Законодательного собрания Ленобласти Людмила Тептина.

Как пояснил Сергей Павлов, средства пошли на покрытие долгов, которые, к сожалению, возникли в прошлом году по объективным и не объективным причинам, и на творческие встречи. Одна из них прошла в стационаре для пожилых «Родные люди». Гатчинцы встретились с Андреем Убогим - членом Союза писателей России, прозаиком, литературоведом, автором книг «Горькая радость», «Река, по которой плывем», «Общага», «Дороги», «Ковчег».

Творческие встречи в Гатчине также прошли с детским композитором, Заслуженным деятелем искусств Российской Федерации Григорием Гладковым и актерами Владимиром Постниковым и Сергеем Мардарем. Их аудиторией стали школьники.

Подводя итоги кинофестиваля, Сергей Павлов отметил, что проделана большая работа, попечительский совет добился запланированного результата, и личная удовлетворенность есть.

- Конечно, кинофестивалю «Литература и кино» есть к чему стремиться. Я думаю, недостатки и ошибки будут разобраны в рабочем порядке. Также они будут обсуждаться на попечительском совете. Я надеюсь, на наши вопросы будут получены ответы, а обозначенные проблемы успешно решены, - сказал Сергей Павлов.

Многие, рассказывая о том, чем запомнился кинофестиваль, называют его необычным.

- Мне очень понравилось, что кинофестиваль отошел от своего традиционного формата и превратился в некую мистерию, - говорит гатчинский депутат Екатерина Шохина. - Очень сильное впечатление на меня произвел фильм «Велга» на открытии кинофестиваля. И пейзажи, и персонажи – все снято очень красиво. К сожалению, посмотреть конкурсные фильмы не удалось - мой режим работы не способствует посещению культурных мероприятий, но сама атмосфера кинофестиваля стала праздником души, который нужен нам в любых обстоятельствах и в любых условиях. Жизнь сложна и бывает тяжела, но искусство сохраняет в нас ту человечность, без которой нам жить нельзя. Несмотря ни на что, такие культурные мероприятия, как фестиваль «Литература и кино», примеры человеческих поступков, которые мы видим на экране, и большая литература, по которой снимаются эти фильмы, дарят нам всем некоторую надежду.

Татьяна Можаева