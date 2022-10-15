Возрождение святыни: Покровская церковь в посёлке Прибытково

Церковная история деревни Покровка (Прибытково)

В августе 2022 года настоятелем Покровской церкви в Прибытково стал иерей Сергий Морозов. По его словам, самые полные на сегодня сведения по истории бывшей деревни Покровка можно почерпнуть из книги «Поселок Прибытково и его окрестности» гатчинского краеведа Андрея Бурлакова.

Как удалось установить Андрею Бурлакову, деревня Покровка впервые упоминается в 1807 году в метрической книге Суйдинской церкви как деревня Хлопицы (Клопицы). А второе название деревни Хлопицы - Покровская — появилось в середине XIX века. Связано это с возведением в деревне часовни Покрова Пресвятой Богородицы, приписанной к церкви Воскресения Христова в Суйде.

На рубеже XIX и XX веков рядом с Покровской деревней образовалась новая дачная местность - Екатерининская дачная колония (ныне Прибытково). Была проложена новая главная улица - Екатерининская (ныне ул. Пионеров). В 1910 году на пересечении улиц Центральной и Екатерининской была построена новая деревянная Покровская часовня. Здание воздвигли в древнерусском стиле. Мастера из старообрядческой деревни Лампово богато украсили храм резьбой.

По воспоминаниям местных жителей, храм-часовня Покрова Пресвятой Богородицы был разобран в 1936-1937 годах, а на его месте позднее построили магазин. В 2010 году этот магазин был закрыт. Его владелец, который предпочел остаться инкогнито, решил передать это здание Церкви для восстановления часовни.

Новая история Покровской церкви

В 2017 году в поселке Прибытково возникла инициативная группа местных жителей по восстановлению православного храма-часовни Покрова Пресвятой Богородицы. В нее вошли семьи Прокофьевых и Смирновых, а также священник Дмитрий Ерин из Санкт-Петербурга. Энтузиасты обратились в Гатчинское епархиальное управление с просьбой о проведении первой Пасхальной службы в поселке, что и произошло 12 апреля 2018 года, на Светлой седмице. Эта Пасхальная служба стала важной ступенью в деле возрождения церкви Покрова Пресвятой Богородицы. С 28 июля 2018 года в здесь начались регулярные Божественные литургии.

Осенью этого же года в храме появились новые постоянные прихожане, с приходом которых под его сводами звонко зазвучало церковное пение и появились горячие обеды. Практически сразу же началось и восстановление связей между двумя храмами и приходами — Покровской церковью в Прибытково и церковью Воскресения Христова в селе Воскресенское, как это и было изначально, в начале XX века.

С августа 2019 года, с момента переводу сюда на постоянное служение священника Сергия Морозова, службы в Покровской церкви стали проводиться регулярно по субботам и в воскресные дни. А сама церковь стала приписной к храму Воскресения Христова. В августе 2022 года иерей Сергий Морозов стал настоятелем Покровской церкви.

Отец Сергий - социолог по образованию. Работал на телевидении, потом в маркетинговой компании. Через работу воцерковился, стал священником. Сначала служил в церкви Серафима Саровского в Чаще, а потом пришел на служение в Прибытковскую церковь.

- У меня была возможность выбора, - говорит отец Сергий. - В то время я познакомился с настоятелем храма Воскресения Христова в Воскресенском протоиереем Сергием Оржаховским. Это удивительный человек, и я решил служить здесь, в этой церкви, чтобы быть поближе к нему. Когда я начал служить здесь в 2018 году, здание храма было очень запущенным, везде сырость, грибок, грязь... Мы стали приводить пространство церкви в порядок.

«Неопалимая Купина»

Покровская церковь в Прибытково — маленькая, но очень уютная внутри. Несмотря на то, что процесс ее возрождения продолжается, здесь есть все, что необходимо для молитвы, умиротворения души, возможности сосредоточиться на главном.

Здесь приятно пахнет деревом, и можно любоваться резьбой, выполненной талантливыми плотниками, словно перекликающимися с мастерами прошлого. В этой церкви нет массивных золоченых подсвечников, а те, что есть — легкие, ажурные, металлические, заполненные песком — прекрасно вписываются в небольшое, но ничем не перегруженное пространство. Как рассказал отец Сергий, и эти подсвечники, и необычный алтарный семисвечник сделал кузнец Александр — человек очень творческий и моментально уловивший суть идеи.

Семисвечник над алтарем выполнен в виде одного из важнейших символом христианства - «Неопалимая Купины».

- Неопалимая купина - прообраз Богородицы, которая смогла вместить в себя Бога, Его огонь, и не сгореть, - объясняет отец Сергий. - Удивительный факт: когда у алтаря читается ектенья, металлический семисвечник резонирует, как бы добавляя еще один голос к голосу священника. И мы будто бы молимся вместе с Богородицей...

Икона Божией Матери «Сострадание»

Одна из особенностей Покровской церкви - необычный иконостас на верхней балке, который видишь, перешагивая порог главного помещения храма. Главный образ храма — икона Христа Пантократора, древнейшее из известных иконописных изображений Христа.

Среди святынь церкви — Покровско-Прибытковская икона Божией Матери «Сострадание», которая была явлена и внесена в храм Покрова Пресвятой Богородицы 22 августа 2020 года.

По словам отца Сергия, эта икона задумывалась как общая святыня для объединения людей в единый приход под покровом Божией Матери. Она писалась как икона сострадания Божьей Матери о каждом из нас, так как она прошла этот путь, видя страдания Своего Сына, невинно убитого за наши грехи («Кто как не Богородица знает, что такое сострадание?»).

Кроме образа Богородицы, представлены четыре сюжета из Её жизни: встреча Марии и Елисаветы, Кана Галилейская, Страсти Христовы и Успение Богородицы. Все эти сюжеты связаны с главными событиями в жизни каждого человека - встреча с Богом, после которой начинается наш жизненный путь, любовь, свадьба, рождение детей, страдания и печали, расставание с близкими и любимыми людьми, смерть, и опять встреча со Своим Творцом...

«Рыбак и Рыбка»

Иерей Сергий Морозов уверен в необходимости живой связи между Церковью и прихожанами. Сам он абсолютно открыт для общения, всегда готов выслушать, поддержать, помочь наставлением.

- В нашем приходе есть как местные жители, так и приезжие, дачники, которые приезжают в выходные на службу, - говорит он. - Меня это очень радует, потому что я чувствую поддержку... Я вижу много людей, которые готовы прийти в храм, но что-то им мешает сделать этот шаг. И поэтому я пытаюсь за них бороться, особенно на вверенной мне территории. В нашей церкви проводится оглашение — редко, где еще такое увидишь. У нас действует воскресная школа для взрослых, проводятся онлайн-беседы с оглашенными и прихожанами... Времена сейчас тяжелые, и я не знаю, как можно жить без Бога. И я пытаюсь подсказать людям этот путь, поделившись с ними своей радостью.

Одним из таких шагов на пути к той особенной радости, о которой говорит отец Сергий, стала православная газета «Рыбак и Рыбка».

Первый номер газеты для верующих «Рыбак и Рыбка» вышел в мае 2022 года. Подготовленная и выпущенная в печать силами самих прихожан и священника, эта газета стала еще одним связующим звеном между двумя приходами - храма Воскресения Христова в селе Воскресенское и церкви Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Прибытково. А в августе, на Преображение, вышел и второй номер этого по сути уникального издания.

Рассказывая о газете, отец Сергий предлагает поразмышлять над ее названием.

- Кто такой Рыбак? Кто такая Рыбка? - спрашивает он. - Апостолы - это рыбаки, или, как их называл Христос, «ловцы человеков». То есть, улавливая людей в свои «сети», они спасают их от смерти и хаоса на земле, препровождая на Небо, в Царствие Небесное. Можно вспомнить и Пушкинскую «Сказку о рыбаке и рыбке»... А вообще-то рыбка — изначально древний символ, тайный знак первых христиан, по которому они могли узнать друг друга. Слово «рыба» в древнегреческом языке стало окронимом для фразы «Иисус Христос Божий Сын Спаситель» (ИХТИС — рыба).

И такие рыбки есть в Покровской церкви буквально везде — не только на страничках газеты, но и в деревянной резьбе храма, и в элементах металлических подсвечников.

В газете «Рыбак и Рыбка» публикуются исторические, краеведческие и литературные материалы, интервью со священниками по актуальным вопросам Церкви, беседы о таинствах. Освещаются важные события церковной жизни, даются ответы на вопросы прихожан. Тираж у газеты пока небольшой — 500 экземпляров. Издание выпускается полностью за счет пожертвований и участия в ее издании волонтеров, а распространяется бесплатно. Бумажную версию газеты можно найти в обоих храмах, в библиотеках поселков Прибытково, Кобрино, Высокоключевой, Меньково. Есть у газеты и электронная версия, с которой можно познакомиться на сайте прихода и в группе ВКонтакте.

Люди должны задавать вопросы!

- Что беспокоит больше всего сейчас? - рассуждает отец Сергий. - Беспокоит, когда люди не задают вопросы, ведь если не будет вопроса, не будет и ответа. Если люди не задают вопросы, значит, они — не ученики, а учителя, то есть готовы учить других. Но еще Сократ сказал в свое время: «Я знаю, что я ничего не знаю», на что один из его учеников ответил: «А некоторые не знают и этого».

...Очень хочется, чтобы люди наконец начали задавать вопросы и не боялись перешагнуть порог храма. Поэтому мы призываем со страниц нашей газеты взрослых людей перестать бояться и прийти на первую свою исповедь. Исповедь ведь не в том, чтобы рассказать, что плохого человек сделал в этой жизни. Исповедь — это встреча с Богом, а не хорошо подготовленное домашнее задание. Исповедь - это таинство, то есть то, что совершает сам Бог. Поэтому на исповеди может состояться встреча человека с Богом.

...Жизнь человека начинается со встречи с Богом и заканчивается ею. И очень важно, чтобы между этими двумя точками были постоянные такие встречи с Богом. Для этого мы собираемся в храме на литургию (литургия — в переводе с греческого «общее дело»). А затем мы совершаем таинство евхаристии (греч. «благодарение»), чтобы отблагодарить Бога за всё...

***

Адрес церкви Покрова Пресвятой Богородицы: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Прибытково, ул. Центральная, дом 1.

Юлия Лысанюк

Литература: Андрей Бурлаков, «Святые места Гатчинской земли» (Гатчина, 2016); «Поселок Прибытково и его окрестности» (Гатчина, 2021).