Начала работу антинаркотическая «горячая линия»

В период с 17 по 28 октября 2022 года на территории 47-го региона проходит ежегодная общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». По телефону «горячей линии» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 8 (812) 573-79-96 в период проведения акции жители Ленинградской области смогут сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах.

Акция призвана повысить активность общества через личное участие в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Каждое обращение внесет вклад в сбор оперативно-значимой информации и будет проверено.