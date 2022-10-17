Роспотребнадзор: принципы здорового питания – в школьные столовые

Конкурс по ремонту школьных столовых начнется 16 октября. Нужно подать заявку на сайте и рассказать о пространстве, которое требуется обновить. Участие смогут принять школы из регионов, где есть предприятия Группы «Черкизово»: Калининградской, Ленинградской, Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Пензенской, Орловской, Курской, Тамбовской, Брянской, Белгородской, Ульяновской областей, Алтайского края, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Сбор заявок продлится до 13 ноября, три победителя будут определены 25 ноября.

На средства Группы «Черкизово» в трех школах, победивших в конкурсе, проведут полное обновление школьных столовых: заменят столы, стулья, посуду, обустроят зону буфета, декорируют стены, сошьют брендированную одежду для персонала и разместят стенды с информацией о том, как надо правильно питаться, – от проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание».

«Культуру правильного питания важно прививать с юных лет. Дети должны понимать, что они едят, как различные продукты влияют на организм, почему рацион должен быть разнообразным и сбалансированным, и как его сделать таким. У детей формируются определенные пищевые стереотипы и привычки, не всегда правильные, поэтому просветительская работа в этой области крайне важна. Это одна из задач проекта Роспотребнадзора “Здоровое питание”, реализуемого в рамках нацпроекта “Демография”. Надеюсь, что наша совместная акция с Группой “Черкизово” поможет школьникам быстрее запомнить основные правила здорового питания, чтобы в дальнейшем применять их в своей жизни», – отмечает официальный представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание» Екатерина Головкова.

«Мы хотим не только сделать ремонт помещений столовых, но и попытаться “отремонтировать” представление подрастающего поколения о питании. В этом нам поможет проект Роспотребнадзора “Здоровое питание”, чьим партнером “Черкизово” является с 2020 года. У проекта обширная база материалов, созданных в том числе и для детей: это игры и тесты, которые в доступной форме объясняют, чем полезны разные продукты. С помощью современных технологий эта информация станет частью дизайна обновленных столовых», – говорит директор по коммуникациям Группы «Черкизово» Анастасия Михайлова.

Партнером «Черкизово» в этой благотворительной акции стало социальное движение «Сменка» компании Geek Teachers, которая занимается продвижением образовательных мероприятий в России и созданием учительского комьюнити нового поколения. Цель «Сменки» – изменить отношение детей к школе и учебе через обновление дизайна помещений. За ходом ремонта в школах можно будет наблюдать на YouTube-канале организации.