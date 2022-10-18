Областные пожарные делятся опытом с другими странами

В роли преподавателей – областные пожарные и спасатели, представители пожарной охраны Октябрьской железной дороги, курсанты профильных вузов.

Площадкой для тренировок международной команды стала оборудованная территория Главного управления МЧС по Ленинградской области в Мурино.

По легенде учений, на переезде легковой автомобиль врезался в железнодорожную цистерну, перевозившую нефтепродукты. В результате аварии в легковушке оказались пострадавшие, а в цистерне образовалась пробоина. Профессионалы оперативно извлекли людей из транспортного средства, ликвидировали течь и потушили условное возгорание, произошедшее в результате аварии.

Учения предусмотрены программой «Ликвидация ЧС на объектах нефтегазового комплекса», которую с 10 по 22 октября осваивают иностранные коллеги в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России. Также они приурочены к 90-летию со дня образования гражданской обороны России.