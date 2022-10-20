Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Регион запустил навигатор помощи семьям с детьми

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области составил иллюстрированный навигатор, который объединил все региональные меры поддержки семьям с детьми.

Рубрики:  Общество

В навигаторе подробно указана информация о способах получения социальной помощи. К примеру, что положено семье при рождении ребенка, какие формы и технологии социального обслуживания предоставляются в регионе, и многое другое.

Для удобства вся информация разбита на категории по жизненным ситуациям. Скачать или ознакомиться с навигатором можно по ссылке.