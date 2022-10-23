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Где на предстоящей неделе отключат свет?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах в период с 24 по 27 октября 2022 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

24.10.2022 с 10.00 до 18:00 два раза на 30 минут

Пудостьское СП:

п.Терволово;

д. Кемпелево;

д. Ондрово.

 

24.10.2022 с 09.00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Малое Ондрово.

 

24.10.2022 с 09:00 до 18:00 (два кратковременных отключения в течение указанного периода)

Сиверское ГП:

д. Маргусы, д. Новосиверская, д. Белогорка.

 

25.10.2022 с 10.00 до 17.00

26.10.2022 с 10.00 до 17.00

27.10.2022 с 10.00 до 17.00

Пудостьское СП:

д. Пеушалово;

д. Куйдузи;

д. Лайдузи;

СНТ «Автовец» д. Куйдузи;

д. Кезелево;

СНТ «Волна» д. Кезелево».

 