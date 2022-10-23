Где на предстоящей неделе отключат свет?
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах в период с 24 по 27 октября 2022 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
24.10.2022 с 10.00 до 18:00 два раза на 30 минут
Пудостьское СП:
п.Терволово;
д. Кемпелево;
д. Ондрово.
24.10.2022 с 09.00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Малое Ондрово.
24.10.2022 с 09:00 до 18:00 (два кратковременных отключения в течение указанного периода)
Сиверское ГП:
д. Маргусы, д. Новосиверская, д. Белогорка.
25.10.2022 с 10.00 до 17.00
26.10.2022 с 10.00 до 17.00
27.10.2022 с 10.00 до 17.00
Пудостьское СП:
д. Пеушалово;
д. Куйдузи;
д. Лайдузи;
СНТ «Автовец» д. Куйдузи;
д. Кезелево;
СНТ «Волна» д. Кезелево».
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