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Депутат Госдумы приглашает на прием!

2 ноября в 10.30 депутат Государственной Думы Сергей Васильевич Яхнюк проведет прием граждан по вопросам ЖКХ.

Рубрики:  Общество

Прием пройдет в Региональной Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.23 (вход со стороны ул. Радищева).

Запись по телефону: +7 (812) 493-84-30