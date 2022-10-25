Принят проект бюджета – 2023

На заседании Совета депутатов Гатчинского района депутаты утвердили прогнозируемые характеристики бюджета на 2023 год. Общий объем доходов планируется в объеме 8 млрд 437 млн рублей, расходная часть – 8 млрд 532 млн рублей, дефицит бюджета составит 3,4 % или 95 млн рублей.

Выступая перед депутатами с проектом бюджета, председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова отметила, что основной источник местного бюджета - налоговые доходы. Налог на доходы физических лиц – главный доходный источник - составляет 50% собственных доходов района и планируется в сумме 1,7 мрд рублей с ростом 10,3 % к уточненному бюджету. Нужно отметить, что норматив отчисления в местный бюджет составляет на следующем год более 24 %, он возрос на 7,6%. При этом в абсолютной величине дополнительных доходов будет получено 82 млн рублей.

По неналоговым платежам традиционно значимыми являются арендная плата за земельные участки и доходы от продажи земельных участков.

Расход бюджета идет в основном через реализацию программ. Программные расходы составляют 88,3% или 7 млрд 533,8 млн рублей (в том числе федеральный и областной бюджет - 4 млрд 685,8 млн рублей, местный бюджет – 2 млрд 848 млн), а непрограммные – 11,7% или 997,8 млн рублей.

Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ на 2023 год распределяются следующем образом. Самое бюджетоемкое направление – образование, куда планируется направить 5 млрд 949,8 млн рублей, затем культура – 469,9 млн рублей, управление финансами – 452,8 млн, ЖКХ и дороги – 267,4 млн, жилье - 126,7 млн, безопасность – 80,3 млн, физкультура и спорт – 71,3 млн рублей и др.

Расходы в виде капитальных вложений, предусмотренных программой «Современное образование в Гатчинском районе» предусмотрены на строительство новой школы на 1175 мест на Аэродроме на 2023 год – 387 млн рублей, 2024 год – 812,1 млн рублей, 2025 год – 305,1 млн рублей; реновация зданий школы №4 в 2023 году – 232,3 млн рублей. Также в планах на 2024 год предусмотрены бюджетные средства на строительство: ДЮСШ и детского сада в г.Коммунар, детского сада в д. Жабино, отдельно стоящего здания спортзала детского сада №1 в Гатчине, школы на 625 мест в д. Малое Верево, ясельного корпуса на 90 мест в детском саду №13, пристройки к лицею №3 (начальная школа-детский сад), пристройку к школе №8, новую школу на ул. Крупской у бассейна. На эти объекты средства заложены под софинасирование из областного бюджета.

Бюджетом также предусмотрены средства на ремонт дорог, укрепление материально-технической базы и развитие учреждений спорта и культуры. Так, в поселке Сиверский продолжится благоустройство территории у дома-музея композитора Исаака Шварца и модернизация музея «Дачная столица».

Одно из самых значимых культурных событий 2023 года – День рождения Гатчинского района будет отмечаться в Вырице.

Депутаты единогласно приняли проект бюджета за основу и назначили публичные слушания на 11 ноября. Они пройдут в конференц-зале районной администрации по адресу: г. Гатчина, ул. К.Маркса, д.44. Начало в 16 часов.

Как подчеркнул глава Гатчинского района Виталий Филоненко, проект бюджета – рабочий документ. Ко второму чтению бюджета будут известны уточненные данные от правительства Ленобласти, и тогда в проект будут внесены корректировки.

Татьяна Можаева