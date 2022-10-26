- В соответствии с приказом Министра обороны на основании указа Президента РФ очередной осенний призыв на военную службу будет проходить с 1 ноября по 31 декабря 2022 года в плановом режиме.

В осенний призыв 2022 года требования к гражданам, подлежащим призыву на военную службу, не изменились, так же, как и срок службы по призыву. А вот призвано будет меньше, чем в предыдущие кампании.

Порядок также остался прежним, никаких нововведений. Ребята вызываются повестками. Сначала проходят медицинское освидетельствование, далее профотбор и призывную комиссию, где в соответствии с категорией здоровья и согласно плану отправок будет предложено место прохождения военной службы.

Пожелания самих призывников, по возможности, учитываются. В настоящее время молодые люди выбирают места службы, связанные с современной техникой. Это обусловлено их образованием, уровнем физической подготовки, стремлением получить военно-учетную специальность и профессию.

Хочу подчеркнуть, что граждане, отправленные на военную службу по призыву, не привлекаются к специальной военной операции на Украине. Как и раньше, ребята проходят службу, в основном, в Западном военном округе, а также на Северном флоте.

Гражданам призывного возраста мы предлагаем пройти обучение в автошколе ДОСААФ и получить водительское удостоверение категории С. Обучение в автошколе для них будет бесплатным. Алгоритм действий следующий: гражданин приходит к нам по повестке либо при первоначальной постановке на воинский учет, мы информируем его о возможности получить бесплатно водительское удостоверение категории С. Он проходит медкомиссию. Если будет признан годным, наш сотрудник записывает его в автошколу ДОСААФ. Обучение длится около четырех месяцев. После чего молодой человек сдает экзамен в ГИБДД и получает водительское удостоверение категории С.

Соответственно, в Вооруженных силах призывник будет проходить службу по своей военно-учетной специальности. Там он получит необходимый водительский опыт, а после службы, при желании, сможет продолжить работу по этой профессии.

Татьяна Можаева