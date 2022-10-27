Меры для поддержки граждан-должников – в действии

В настоящее время граждане могут воспользоваться сервисом подачи ходатайств в ФССП России на портале Госуслуг или обратиться к помощи робота Макса, указав «прожиточный минимум», и интерактивный помощник предложит заполнить заявление.

Для подачи заявления должникам необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка. Кроме этого следует указать социальную категорию, к которой он относится, например, трудоспособный гражданин или пенсионер.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода. Если у должника на содержании имеется родственник-инвалид или лица, находящиеся на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд для увеличения размера защищенной от взыскания суммы. При наличии решения суда об увеличении размера сохраняемой суммы его необходимо приложить к заявлению.

Судебный пристав в течение 17 рабочих дней рассмотрит заявление, вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для исполнения.

С 1 февраля 2022 года, с момента вступления в силу закона о неприкосновенности части денежных средств по исполнительным производствам, в УФССП России по Ленинградской области поступило 1 523 заявления должников о сохранении прожиточного минимума. В рамках 1 262 исполнительных производств на сумму 266,3 миллионов рублей данное право граждан было обеспечено.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области