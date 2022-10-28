О соцподдержке и городском хозяйстве

В частности, за счет средств регионального бюджета предусмотрены единовременные выплаты жителям Ленинградской области, призванным по мобилизации, в размере 100 тысяч рублей. Члены семьи мобилизованного получают право на денежную компенсацию оплаты коммунальных услуг. Такое же право получает и сам мобилизованный, если он одиноко проживающий.

Если у мобилизованного есть родственники преклонного возраста, им предоставляется оздоровительный курс на 21 день в двух учреждениях: Каменногорском доме-интернате для престарелых и инвалидов и Геронтологическом центре Ленинградской области.

Военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, получившим ранения или увечья во время военных действий в ходе спецоперации, безвозмездно предоставляются технические средства реабилитации. Пункт проката в Гатчине работает по адресу: ул. Чехова, д. 8, помещение 18-Н.

Все участники спецоперации имеют право на статус ветерана боевых действий. Обращаться следует в военкомат.

По постановлению правительства Ленинградской области военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, получившим ранение, контузию, травму при выполнении задач в ходе специальной военной операции, положена единовременная выплата в размере:

- 500 тысяч рублей, если ранение не повлекло стойкого расстройства функций организма, приводящего к ограничению жизнедеятельности и вызывающего необходимость его социальной защиты;

- 750 тысяч рублей – при установлении II или III группы инвалидности;

- 1 миллион рублей – при установлении I группы инвалидности.

Членам семьи военнослужащего или сотрудника Росгвардии, погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции, выплачивается два миллиона рублей.

Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил преимущественное зачисление в колледж и техникум и губернаторскую стипендию для детей мобилизованных.

Людмила Нещадим добавила, что в Гатчинском районе установлена 100% льгота посещения детсада для детей мобилизованных. Учащимся с 5 по 11 класс – бесплатное питание (ученики начальной школы уже питаются бесплатно).

По всем вопросам, связанным с мобилизацией и мерами соцподдержки и помощи, следует обращаться в администрацию Гатчинского района. По вопросам выплат – в Гатчинский филиал центра соцзащиты населения на ул. Чехова, д. 14-а, строение 2.

В прямом эфире был затронут резонансный вопрос обвала откоса на мусорном полигоне. Как сообщила Людмила Нещадим, после аварии незамедлительно на место прибыла межведомственная комиссия в составе представителей Экологического надзора, комитета по обращению с твердыми коммунальными отходами, Роспотребнадзора и администрации Гатчинского района. Провели обследование. Руководством полигона сформирована собственная комиссия по расследованию причин и устранению последствий аварии. Ситуацию контролирует правительство Ленинградской области и прокуратура. Как заверила глава администрации, обвал не затронул систему дегазации, и она функционирует в штатном режиме.

Как обычно, Людмила Нещадим ответила на вопросы, поступившие накануне и во время прямого эфира.

- Очень нужны парковочные места на Варшавском вокзале…

- Что касается площади Варшавского вокзала, там целый спектр вопросов, связанных с землепользованием. Специалисты уже подготовили информацию. Предстоит большая работа с собственниками и арендаторами торговых павильонов, чтобы навести на площади порядок.

- В Рождествено на Комсомольской улице – руины сараев у многоквартирных домов. Кто должен убирать это безобразие?

- Если эти руины не входят в общедомовое имущество, администрация Рождественского поселения. Если есть собственник – вопросы к нему.

- Просьба привести территорию между домами 9 и 10 на улице Красных Военлетов в то состояние, которое было до начала строительства дома 10. А именно: выровняйте площадку, завезите землю – плодородный слой, который снял трактор при строительстве, и посейте траву.

- Там требуется комплексное благоустройство. На этой неделе выедем и примем временное решение.

- Почему нет бесплатного автобуса для учеников Гатчинской школы № 7? За поездку на экскурсию надо платить. Почему нет детской площадки на улице Куприна?

- Школьные автобусы приобретаются для удаленных населенных пунктов. По поводу площадки на ул. Куприна – обязательно посмотрим на месте, что можно сделать.

- В Мариенбурге, на ул. Рошаля, прямо у школы – сгоревшее здание, где собираются люди с низкой социальной ответственностью.

- На место выезжала комиссия – нет информации о собственнике, сделали запрос в Росреестр. Как только будет ответ, обяжем собственника принять меры. Если собственника нет, будет запущена процедура признания здания бесхозяйным, чтобы провести соответствующие мероприятия.

- Автобусы из Сиверской ездят со старыми рекламными плакатами на окнах. Окна не для того предназначены!

- Перевозчик зарабатывает деньги таким образом. Поговорим с перевозчиком, обсудим этот вопрос.

- В Мариенбургском физкультурно-оздоровительном комплексе закрыли бассейн. Не планируется его открыть?

- Бассейн был закрыт по предписанию Роспотребнадзора, поскольку его чаша представляет угрозу. Мы подготовили обращение в правительство Ленинградской области, чтобы данный объект включили в инвестпрограмму Газпрома для строительства нового ФОКа с бассейном – по социальной программе. Очень надеемся на успех.

- Жильцы дома № 5 на ул. 7-й Армии напоминают о благоустройстве своего двора!

- Этот адрес включен в перечень на следующий год для разработки проектно-сметной документации.

…Глава администрации напомнила гатчинцам, что приближается срок уплаты налогов – 1 декабря. А налоги – основа доходной части бюджетов поселений и района. Также Людмила Николаевна поблагодарила тех, то дает объективную оценку и вносит конструктивные предложения в соцсети.

Екатерина Дзюба