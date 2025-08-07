Безопасность - в каждый дом

В ходе бесед с жителями инспекторы акцентировала внимание на одной из наиболее частых причин возгораний в жилом секторе – неправильном использовании электроприборов, особенно оставляемых без присмотра на зарядке телефонов и других гаджетов.

Современный ритм жизни диктует свои условия, и мы все активно пользуемся смартфонами, планшетами, ноутбуками и прочей портативной техникой. Однако, зачастую, забываем о том, что даже самые современные устройства при неправильной эксплуатации могут стать источником опасности. Оставленный на всю ночь на зарядке телефон, подключенный к неисправному зарядному устройству, может перегреться и стать причиной возгорания.

Основные правила, о которых напомнил инспектор:

Используйте только сертифицированные зарядные устройства. Оригинальные зарядные устройства, соответствующие техническим характеристикам вашего гаджета, обеспечивают более безопасный режим зарядки. Дешевые аналоги или устройства неизвестных производителей могут иметь скрытые дефекты, приводящие к перегреву и короткому замыканию. Не оставляйте гаджеты на зарядке без присмотра, особенно на ночь. Идеальный вариант – ставить устройство на зарядку, когда вы находитесь рядом и можете контролировать процесс. Если зарядка происходит ночью, убедитесь, что устройство находится на негорючей поверхности, подальше от легковоспламеняющихся материалов (шторы, постельное белье, бумага). Не заряжайте устройства под подушкой или в закрытых ящиках. Это препятствует естественной циркуляции воздуха и способствует перегреву. Регулярно осматривайте шнуры и блоки питания на предмет повреждений. Поврежденная изоляция – прямой путь к короткому замыканию. Не перегружайте электрическую сеть. Одновременное включение большого количества мощных электроприборов может привести к перегреву проводки. При малейших признаках неисправности (искрение, запах гари, перегрев) немедленно отключите прибор от сети.

Инспектор подчеркнул, что соблюдение этих простых правил – залог вашей безопасности и безопасности вашего дома. В случае возникновения пожара, помните: немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону 101 или 112!

Профилактические мероприятия направлены на формирование ответственного отношения каждого гражданина к вопросам пожарной безопасности. Помните: ваша бдительность и правильные действия могут предотвратить трагедию!