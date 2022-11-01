Пристава бояться – долги не копить

В штате Гатчинского отделения управления службы судебных приставов – 16 приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В этом году ввели новую должность – пристава-водителя. Начиная с января, гатчинские приставы 1466 раз обеспечивали безопасность судебных заседаний в городе.

Как рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника Гатчинского районного отделения службы судебных приставов Александр Вольвич, случаев неповиновения во время судебных процессов не было.

- Мы принимаем превентивные меры, – говорит Александр Андреевич. – Проводим комплекс мероприятий, чтобы не допускать никаких эксцессов. Когда обвиняемый видит рядом с собой пристава в форме, со спецсредствами, у него не возникает умысла сопротивляться или мешать работе суда.

- Какие у вас есть спецсредства, кроме наручников и резиновой дубинки?

- Спецсредства как для активной обороны, так и для нападения. Например, электрошоковые устройства с возможностью стрельбы на коротком расстоянии. Электрошок можно применить, не приближаясь к человеку. Он эффективен на расстоянии не более 10 метров.

- Практикуете?

- За последнее десятилетие ничего подобного применять не приходилось. Сейчас каких-то резонансных судебных дел нет, проблем с подсудимыми во время слушания не возникает.

- Преступники стали «скромнее»?

- Преступность трансформировалась. Если раньше, в начале 2000-х, много слушалось дел о разбойных нападениях, грабежах, преступлениях против личности, то сейчас преобладают, в основном экономические преступления с использованием телекоммуникационных технологий и в сфере незаконного оборота наркотиков, а также мошенничества. Фигуранты этих дел «тихие».

Также достаточно спокойно проходит и арест движимого и недвижимого имущества, установление фактического проживания должника по адресу, исполнение постановления о принудительном приводе. С января по сентябрь мы отработали 240 заявок на обеспечение процессуальных действий.

- Много происходит арестов имущества?

- Достаточно. Арестовывать приходится квартиры, машины, дачи, земельные участки. В этом году провели порядка восьми принудительных выселений в Гатчине. Тяжелое направление работы.

- Каких должников принудительно приводите больше?

- Традиционно лидируют алиментщики. Здесь проводится большой объем работы. Только по постановлениям судебных приставов-исполнителей, которые занимаются взысканием алиментов, за девять месяцев мы принудительно привезли 96 человек. Доставляем и осужденных – по взысканию уголовных штрафов.

Бывает, что должники, за которыми мы приезжаем, уклоняются от привода, упираются. Один раз в Тайцах должник-алиментщик открыл нам дверь, мы объявили ему постановление судебного пристава-исполнителя о принудительном приводе его в качестве должника по исполнительному производству. Он категорически отказался ехать, попытался захлопнуть дверь – не вышло, и он решил скрыться – спрыгнул с балкона второго этажа и спрятался. Его обнаружили в ближайших кустах, доставили к инициатору постановления и привлекли к административной ответственности за воспрепятствование работе приставов.

Всем должникам надо хорошо запомнить: когда мы пришли и объявили постановление о принудительном приводе, с этого момента у должника вариантов нет – он проследует с нами. Сопротивление бесполезно. А чтобы не доводить до подобного исхода, следует находиться в контакте с судебным приставом, занимающимся исполнительным производством, и своевременно погашать долги.

«Спрятал» машину на «Авито»

Тех, кто скрывается от правосудия и не платит, тоже разыскивают приставы. За девять месяцев разыскано 167 должников. На первом месте, как обычно, алименты, потом кредиты, долги и уголовные штрафы. В отношении злостных алиментщиков возбуждается статья 157 УК РФ.

Судебный пристав-исполнитель по розыску Андрей Малютин проводит целое расследование, чтобы установить местонахождение должника. Когда заводит розыскное дело, сначала общается со взыскателем, чтобы понимать психофизиологический портрет разыскиваемого, сущность должника. Опрашивает знакомых, направляет запросы, выезжает по адресам, ищет с помощью интернета. Например, автомобиль, являвшийся предметом залога, Андрей Викторович обнаружил на «Авито» – в продаже. Он связался с продавцом под видом покупателя, и в итоге машина была найдена, на нее наложен арест. Так же, по объявлению, был найден должник, который продавал через агентство дом. Пристав напрямую обратился в агентство недвижимости и узнал данные местонахождения должника.

Алименты или исправительные работы?

У временно исполняющей обязанности заместителя начальника по линии дознания Елены Ивониной – масса примеров вопиющего поведения алиментщиков. И алиментщиц. Есть, например, должница – женщина лет 40, у которой трое детей в разных детских домах. В отношении нее возбуждено уже два уголовных дела. Мать-кукушка приговорена к исправительным работам, и теперь с нее удерживают алименты, которые направляют в детские дома.

- Один злостный алиментщик как-то зашел к нам вместе с подругой. Мимо проходил и решил полюбопытствовать, что там с его долгами, – рассказывает Елена Викторовна. – Оказалось, оба – и он, и сожительница – в розыске за неуплату алиментов. Эта дама отдала ребенка своей матери – и забыла о его существовании. Мы составили два протокола по статье 5.35 КоАП РФ. Привлекли обоих сначала к административной ответственности, потом к уголовной.

- Когда доходит до уголовного дела?

- По статье 157 УК РФ дело возбуждается по истечении трех месяцев и одного дня, если должник не выплачивает алименты в полном объеме. 30 декабря 2021 года были внесены изменения в УК РФ. Если раньше должник мог платить хоть по тысяче рублей в месяц или раз в два месяца и при этом уходить от ответственности под предлогом, что он платит деньги на содержание детей, то теперь он обязан выплачивать алименты в полном объеме. Таким образом, если алименты установлены в твердой денежной сумме – например, 10 тысяч рублей, то платить восемь тысяч вместо десяти будет нарушением, и должник может быть привлечен к ответственности.

Как, например, один бывший священнослужитель. Он платил своей бывшей жене на троих детей 1000 рублей ежемесячно. При этом нигде не работал и объяснял, что не может трудоустроиться из-за своей профессии. В отношении него возбудили уголовное дело, которое направлено в суд.

- Как наказывают по статье 157 УК РФ?

- Чаще всего назначают исправительные работы, которые контролирует уголовно-исполнительная инспекция. Осужденный должен официально трудоустроиться. Уголовно-исполнительная инспекция предоставляет сведения судебному приставу-исполнителю – куда трудоустроился человек, и пристав направляет туда исполнительный лист с расчетом задолженности по алиментам, которые удерживаются официально.

Срок исправительных работ – минимум шесть месяцев. Должники могут сами трудоустроиться – и строителями, и водителями, и в систему ЖКХ.

Если осужденный не отрабатывает, уклоняется, уголовно-исполнительная инспекция обращается в суд по поводу замены наказания на лишение свободы. Срок должники отбывают либо в колонии-поселении, либо в изоляторе.

- Посадки есть?

- Есть. Двое уже сидят. Но нахождение в местах лишения свободы не освобождает никого от выплаты алиментов, и деньги с них взыскивают.

Бывает и так. Должника привлекли к административной ответственности – он не платил. А когда вызвали, чтобы возбудить уголовное дело, сразу нашел деньги и погасил всю сумму.

У другого арестовали долю в квартире и реализовали – выплатили всю задолженность по алиментам. Теперь он снова не платит, долг копится, но имущества у него больше нет…

Было заведено исполнительное производство на мужчину, который не выплачивал алименты на двоих детей своей бывшей жене. Он считал, что, если он забрал одного ребенка к себе и не отдавал матери, то платить алименты он не должен. Гражданин заблуждался. По решению суда он обязан был платить взыскательнице деньги на содержание двоих детей. Бывшие супруги долго спорили в суде, но суд встал на сторону матери – она забрала обоих детей, отцу-должнику назначили исправительные работы.

Кстати, уголовную статью можно получить и по другому поводу. Один мужчина решил похитить из суда дело о разделе имущества, где он был ответчиком. В гражданской канцелярии он стащил два объемных тома гражданского дела, спрятал под курткой и пошел к выходу. Но сотрудники канцелярии спохватились, догнали его в коридоре и при помощи пристава, прибежавшего на крики секретаря, задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье 294 УК РФ – воспрепятствование осуществлению правосудия. Дело направлено в суд и рассматривается по существу.

Елена Ивонина также напомнила, что ограничение должнику права выезда за границу – по-прежнему одна из наиболее действенных мер. Те, кого задерживают на границе, сразу же находят деньги, чтобы заплатить:

- Проверяйте себя по базе данных на предмет долгов, чтобы на границе вас не ждал сюрприз. По алиментщикам мы регулярно выносим постановление об ограничении права выезда – это предусмотрено законодательством.

Алименты с мобилизованного – через Единый расчетный центр

Начальник Гатчинского отделения УФССП РФ Ирина Дюкарева рассказала, как обстоит дело с мобилизованными гражданами, выплачивающими алименты:

- Военнослужащий, призванный по мобилизации, подает заявление на приостановление исполнительного производства. Либо мы направляем документы в Единый расчетный центр, чтобы шли отчисления с той суммы, которую мобилизованный будет получать в качестве денежного довольствия.

…1 ноября нашей службе исполнилось 157 лет. По случаю профессионального праздника я хочу пожелать всем сотрудникам Российской службы судебных приставов и, прежде всего, нашему коллективу благополучия, успехов в работе, личностного и карьерного роста. Ветеранам службы – здоровья, понимания и заботы со стороны близких.

Екатерина Дзюба