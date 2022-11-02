Президентская библиотека – о том, как Пётр Великий принял титул Императора Всероссийского

За «старание о благополучии государства во время шведской войны», которое привело государство «в сильное и доброе состояние», а народ свой «в такую славу у всего света», Святейший Синод совместно с Сенатом принял намерение «восприять» его величество Петра I принять титул «Отца Отечества, Императора Всероссийского».

В письменном прошении к его величеству Сенат просил, чтоб тот «титул принять благоволил и позволил в церкви при отправлении торжества чрез сочинённую о том речь себе представить». Вручение документа Петру I было доверено князю Александру Меншикову.

Две недели ушло на подготовку невиданных торжеств, которые продлились целый месяц. В Президентской библиотеке хранится запись радиопередачи Сергея Цветкова «Санкт-Петербург. Император Пётр I. Ништадтский мир», в которой рассказывается о том, как в Петербурге происходило грандиозное вручение Петру I титула императора.

2 ноября Сенат, Синод и Генералитет собрались в Троицком соборе. Пётр I руководил богослужением, пел со священниками и отбивал такт ногой. После обедни зачитали статьи мирного договора, затем епископ Феофан Прокопович в пышной речи восславил дела царя, а канцлер Головкин от имени Сената, Синода и Генералитета дерзнул просить царя о принятии титулов Отца Отечества и Императора Всероссийского. В храме прозвучал клик: «Да здравствует Пётр Великий, Император Всероссийский, Отец Отечества!». Затем возглас повторился войском и народом, наполнявшим площадь. О церемонии принятия Петром титула Императора Всероссийского можно прочитать также в книге Александра Карцова «Военно-исторический обзор Северной войны» (1851), эта книга находится в фонде Президентской библиотеки. «Зела желаю, – сказал при этом Пётр Великий окружавшим его, – чтоб весь народ наш прямо узнал, что Господь прошедшею войною и этим миром для нас сделал! Надлежит Бога всею крепостию благодарить; однако ж, надеясь на мир, не надлежит ослабевать в воинском деле, дабы с нами так не сталось, как с монархией греческой. Надлежит трудиться о пользе общей внутри и вне отчего народа получить облегчение».

Выйдя из собора, царь возглавил шествие к Сенату, где в большой зале были накрыты столы на 1000 человек. За банкетом последовал бал, а ночью вспыхнул фейерверк. Петропавловская крепость прогремела тысячей выстрелов, и суда на Неве засверкали потешными огнями. В три часа ночи в зале пустили по кругу огромную чашу с токайским, которую несли на крепких плечах два гренадера. «Чаша была настолько тяжёлая, что представляла собой, по словам одного иностранного дипломата, истинную чашу страданий». На улице всё это время били «фонтаны с белым и красным вином, на огромных кострах жарились целые быки». Перед тем как отправиться спать, Пётр I вышел к жителям Петербурга и поднял чашу за здравие российского народа. На следующее утро Петербург проснулся имперским городом, а Московское царство стало Российской империей.

О принятии Петром I статуса императора извещала памятная и наградная медаль, на которой был изображён Ноев ковчег, над которым летел голубь с символом мира – пальмовой ветвью – в клюве. На оборотной стороне была выбита надпись: «Великому и благоверному государю Петру I именем и делами великому российскому императору и отцу по двадесятолетних триумфов север умирившему сия из злата (или серебра) домашнего медалия усерднейше приносится». Эта медаль была отчеканена из золота и серебра, добытых в Нерчинских рудниках.

Принятие титула Императора Всероссийского привело к ряду изменений внутри государственной власти и за её пределами. Почти сразу на гербе над двуглавым орлом появляется императорская корона. Позже значительным церемониальным изменением стала коронация Екатерины I, жены императора Петра I.

Однако самым важным в принятии Петром императорского титула явилось новое понимание монаршей власти и миссии государя. Идея богоизбранности правителя отныне стала сочетаться с пониманием его роли в обществе: служба государю стала отождествляться со службой Отечеству и государству.

На международном уровне имперский статус России вызвал протест со стороны многих европейских держав. Сразу же новый титул русского царя признали Пруссия и Голландия, ещё через два года – Швеция, а в последующие годы, после долгих дипломатических усилий, статус Российской империи признали другие страны.

«…Пётр в союзе с народом своим исполнил вековые заветы предков… И гениальный Пётр, и могучий народ русский показали себя достойными друг друга…», – читаем в книге Дмитрия Тихомирова «Великая Северная война России со Швецией (1700–1721): чтение для школ и народа» (1909). Эта книга находится в фонде Президентской библиотеки. «Правильно сказали современники Петра, что он ввёл русский народ в общество политических народов и призвал к новой жизни. И мы вместе с ним с благодарностью скажем: Виват, виват, виват, Петр Великий, Отец отечества, Император Всероссийский!»

В Президентской библиотеке создана большая коллекция, посвящённая Петру I, первому Императору Всероссийскому. В коллекцию вошло более 600 единиц: научные и популярные издания XVIII–XX веков, посвящённые личности преобразователя и его реформам; документальная проза XVIII–XIX веков, в числе которой сочинения первых биографов Петра I; сборники документов, указов, писем Петра I и отдельные издания важнейших законодательных актов Петровской эпохи; карты, планы, чертежи и рисунки из «Собрания Петра I» Библиотеки Российской академии наук, походные журналы и другие архивные материалы; изображения памятников, посвящённых императору, а также памятных мест и предметов, связанных с ним. Коллекция будет полезна для всех интересующихся историей Российского государства.