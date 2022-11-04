Единство страны и единство народа

Мероприятие, организованное Комитетом по местному самоуправлению Ленинградской области, объединило священнослужителей и представителей органов власти для обсуждения таких важных вопросов, как взаимодействие государственных и религиозных организаций, традиционных конфессий по актуализации исторической памяти, обращению к ценностям.

«Праздник Казанской иконы Божией Матери, чтимый в Православной Церкви, совпадает с Днем народного единства. И это не случайное совпадение. Все чаще наши современники начинают ощущать и осмысливать религиозную основу Дня народного единства и считать, уже по праву, что этот день символизирует и сохранение единства страны, и единство народа, и единство веры», - отмечалось в приветственном слове председателя нашего комитета Лиры Бурак.

На круглом столе говорилось о духовной роли Казанской иконы Богоматери в истории России, особом отношении к ней народа, помощи Образа в самые тяжелые для страны времена. Обсуждалось и создание паломнических и туристических маршрутов, связанных с местами присутствия Святого Образа. Участники также узнали об истории вырицкого храма и жизни Святого Преподобного Серафима Вырицкого.

На круглом столе выступили протоиерей Олег Патрикеев - настоятель храма святой великомученицы Варвары в поселке Рахья, рассказавший о покровительстве Казанской иконы Богоматери Дороге жизни, а историк, журналист, публицист и режиссер Виктор Правдюк показал свой фильм «Смотри как отступает тьма…» из серии «Высокочтимые», посвященный Казанской иконе Божией матери и храму её имени в Вырице.

Перед участниками также выступил клиросный хор Казанской Иконы Божией Матери.