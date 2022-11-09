Дом станционного смотрителя в Выре готовится к открытию

Дорожные чемоданы, самовары, мебель — уникальные предметы, связанные с бытом путешествующих по России в XIX веке, вернулись в отреставрированный музей спустя четыре года, пока шла реставрация.

Теперь специалисты приступают к установке мультимедийного оборудования с видео и аудиоконтентом, чтобы посетители могли ощутить себя на стыке литературного вымысла и исторической реальности.

Открытие обновлённого музея запланировано на конец года.

По информации Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области