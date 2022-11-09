Дом станционного смотрителя в Выре готовится к открытию
В музее «Дом станционного смотрителя» в Выре Гатчинского района завершилась реставрация.
Рубрики: Культура
Дорожные чемоданы, самовары, мебель — уникальные предметы, связанные с бытом путешествующих по России в XIX веке, вернулись в отреставрированный музей спустя четыре года, пока шла реставрация.
Теперь специалисты приступают к установке мультимедийного оборудования с видео и аудиоконтентом, чтобы посетители могли ощутить себя на стыке литературного вымысла и исторической реальности.
Открытие обновлённого музея запланировано на конец года.
По информации Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области
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