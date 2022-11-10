Криминал уходит в Сеть

- В Гатчине подобрался очень работоспособный коллектив, который старается успешно выполнять задачи, поставленные руководством Главка и президентом РФ. По итогам девяти месяцев ситуация на обслуживаемой территории стабильная, наблюдается снижение преступности.

- Что этому способствует?

- Во-первых, выросла общая раскрываемость. Во-вторых, большое внимание уделяется профилактике, благодаря чему в Гатчинском УМВД стало регистрироваться меньше преступлений. Например, за девять месяцев зарегистрировано 878 краж – это на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На треть сократилось количество грабежей и на 60% – разбоев.

На уровне прошлого года остается число зарегистрированных краж автотранспорта. Этому есть и объективные причины. Цифровизация Северной столицы опережает Ленобласть: в Петербурге практически повсеместно установлено видеонаблюдение, и уличная преступность перетекает в область. Большинство автомобильных краж совершаются под заказ.

- Как марки сейчас популярны?

- Сегмент тот же: относительно недорогие иномарки. Лидируют корейские машины – Kia Rio, Hyundai Solaris, по спецзаказу – Hyundai Santa Fe. Пользуются спросом и более дорогие – японские машины: Toyota Camry, Toyota Corolla. Немецкие марки воруют значительно реже. Хотя, по сравнению с предыдущими годами, на территории всего Северо-Запада краж автотранспорта стало в разы меньше. Это результат постоянной профилактической работы Главка и территориальных отделов.

В этом году на территории Гатчинского района зарегистрировано десять краж автомашин – на 23 меньше, чем в прошлом году. Раскрываемость таких преступлений тоже выросла до 42%, что значительно больше, чем в прошлом году. Это результат командной работы – криминалистов, дознавателей, следователей, оперативников, качественной отработки материала по горячим следам.

- Какие из резонансных уголовных дел раскрыты?

- Из недавнего – поджог Сяськелевской администрации. В совершении этого преступления изобличен местный житель, он находится под домашним арестом.

Также задержаны поджигатели автомобиля в Мариенбурге. В конце сентября двое злоумышленников подожгли Renault Daster, принадлежащий популярному блогеру. Подозреваемые находятся под домашним арестом. Следствие продолжается.

Раскрывается много преступлений прошлых лет. Появляются новые улики, возобновляется расследование приостановленных уголовных дел. Это кропотливая работа, но она приносит свои плоды.

Окончено производством уголовное дело в отношении наркосбытчика с большим весом наркотиков. Дело интересное. Этот гражданин находился в федеральном розыске и был задержан за новое преступление – с поддельными документами, под другим именем. Проводилась идентификация его личности, в том числе путем портретной экспертизы. Старое преступление, совершенное много лет назад, и новое были соединены в одно уголовное дело, которое расследовано и направлено в суд.

Также в суде находится дело одного «закладчика», который устроил множественные закладки наркотиков и в Гатчинском районе, и в Петербурге. Среди сбытчиков вообще часто попадаются приезжие. Это стремление к легким и быстрым деньгам, но результат всегда один: рано или поздно они все попадаются и несут уголовную ответственность.

- Алексей Михайлович, в гатчинской полиции сейчас нет кадрового голода?

- Есть небольшой некомплект, но он рабочий. В том числе в следственном управлении не хватает кадров, из-за чего иногда возникают технические ошибки в делах – нагрузка на следователей колоссальная. Но есть кандидаты, приходят молодые перспективные сотрудники. В этом году пришли на работу два новых следователя – они перенимают опыт, быстро учатся.

По линии следствия у нас сократились сроки расследования по всем делам, которые были окончены производством и направлены в суд. Следствие – это конечный результат работы всех служб. А результатом работы следствия должен быть обвинительный приговор.

- Много выносится оправдательных приговоров?

- В этом году – ни одного. В 2021-м следственное управление УМВД России по Гатчинскому району было признано лучшим среди аналогичных подразделений Ленинградской области. Мы стараемся держать планку.

- Как идет расследование мошенничеств в сфере информационных технологий?

- Это бич современности. Большую часть всех расследуемых уголовных дел составляют преступления в IT-сфере, с банковскими счетами. Тут надо отметить, что поведение самих потерпевших способствует совершению преступлений. Мы постоянно предупреждаем о мошенниках, но граждане все равно добровольно диктуют преступникам свои данные, берут банковские кредиты и отправляют деньги на счета так называемых дропов.

- Кто такие дропы в криминальном мире?

- Дропом (от английского drop – капля) называют номинальную личность, на которую оформлен счет или карта для перевода денег. Своего рода перевалочный пункт. Некоторых дропов используют «втемную», но большинство прекрасно осведомлены, для чего на них оформляются банковские счета и сим-карты.

Для борьбы с дистанционным мошенничеством МВД создана специальная база, в которой учитывается каждое преступление, совершенное в сфере цифровых технологий. В базу вносятся номера банковских счетов, карт, телефонов, используемых мошенниками. Иногда обнаруживаются межрегиональные совпадения. В таких случаях через следственный департамент уголовные дела изымаются и направляются для присоединения к делам, расследуемым в другом регионе.

Такие совпадения есть и по Гатчинскому району. Этих дел пока не так много, но это уже примеры раскрытий с конкретными фигурантами.

Вся сложность заключается в том, что заказчики находятся не на территории России. Организаторы остаются в тени. Много преступлений совершается с территории Украины. В Мариуполе были обнаружены целые административные здания, использовавшиеся мошенниками под колл-центры.

- Алексей Михайлович, вы можете назвать лучшие подразделения Гатчинского УМВД?

- Все службы внесли свою лепту в общий результат.

Я поздравляю сотрудников гатчинской полиции и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Хочу пожелать всем здоровья, успехов в службе, взаимопонимания дома и на работе, и чтобы в ваших семьях всегда царило благополучие и достаток. Сотрудники органов внутренних дел работают, не считаясь с личным временем, посвящая службе большую часть жизни. Я желаю, чтобы у вас всегда находилось время для общения с близкими – семья должна получать тепло и заботу.

Беседовала Екатерина Дзюба