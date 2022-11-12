Проклятье Гатчинского дворца… бракосочетаний

Нет, мы не станем в который уже раз вспоминать про венчавшихся во дворце в 1799 году дочерей государя, Александру и Елену, или про свадьбу «красавицы и чудовища» – графини Е.П. Скавронской и героя Отечественной войны князя П.И. Багратиона. Ведь помимо них, еще несколько пар связали свои судьбы брачными узами в Гатчинском дворце в те годы. Эти браки, однако, сложно назвать счастливыми. Висит ли над дворцом и обвенчанными в нем парами действительно проклятье, судите сами.

Венчаться и сыграть свадьбу в царской резиденции – как кажется, прекрасное начало совместной жизни?! Видеть среди гостей императора и императрицу – очевидно, явный знак благосклонного их к тебе отношения?!

Одним из таких баловней судьбы павловского царствования был Григорий Григорьевич Кушелев. Ровесник Павла Петровича, граф, адмирал, государственный деятель, Кушелев относился к тем немногим лицам, которые никогда не попадали в серьезную опалу государя. Однако женитьба вдового любимца на 16-летней графине, фрейлине императрицы Любови Ильиничне Безбородко вызвала все-таки его недовольство. Император посчитал, что Кушелев «женился на богатстве» (А.С. Шишков). Любовь Ильинична слыла богатейшей невестой своего времени, унаследовав часть колоссального состояния своего дяди – светлейшего князя, канцлера Александра Андреевича Безбородко. Несмотря на недовольство Павла, венчание и свадебное торжество прошло в его любимом Гатчинском дворце.

Воскресное утро и день второго, по старому стилю, октября 1799 года при царском дворе прошли обыкновенным порядком: развод караула, конная прогулка, божественная литургия, обеденное кушанье. А вот в шесть часов вечера, согласно записям придворного камер-фурьерского журнала, «все прошенные гости со стороны жениха и невесты» и сами новобрачные собрались в Белом зале, именуемом тогда Кавалергардской комнатой. Все дамы были в «русском платье», а кавалеры в «праздничных кафтанах».

Затем юную невесту из Кавалергардской в личные покои императрицы Марии Федоровны препроводила гофмейстерина Екатерина Ивановна Вильде (1716-1808) – старшая, предположительно и по возрасту, над статс-дамами и фрейлинами двора. Подробностей пребывания Безбородко в комнатах императрицы придворные журналы не приводят: камер-фурьеров – тех, кто вел поденные записи о происходящем при царском дворе, – редко допускали в апартаменты хозяев.

Когда невеста вернулась к гостям, она была «убрана бриллиантовою на голову наколкою» – головным украшением типа диадемы или тиары. Жених между тем в сопровождении посаженных отца и матери, с «ближними свойственниками» уже прошествовал в Троицкую церковь Гатчинского дворца, куда затем ввели и невесту. Когда туда же вскоре вошла императорская семья с сопровождающими, «началось по обряду восточной церкви придворным очередным священником венчанное служение». Венец над женихом держал генерал-адъютант государя граф Христофор Андреевич Ливен, а над невестой – вице-канцлер граф Виктор Павлович Кочубей. После венчания новобрачные принесли благодарение императору и императрице, а те «всемилостивейше» изволили пожаловать их к своей руке.

Определить точное место, где происходило следующее действие свадебных торжеств, а именно, бал, затруднительно. Придворный журнал отмечает, что он состоялся в «Картинной Галлерее». Быть может, имелись все же в виду несколько комнат окнами в парк на первом этаже кухонного корпуса – Кухонного каре, со времен первого владельца дворца Г.Г. Орлова их именовали картинными. Как бы и где бы это ни происходило, бал открывали престолонаследник великий князь Александр Павлович и новобрачная, открывали по традиции менуэтом – «королем танцев и танцем королей» (Г. де Мопассан). Императрица Мария Федоровна по обыкновению села тут же играть в карты с высшими придворными чинами и государственными мужами, а Павел, что тоже было обычным для него делом на балах, проводил время в разговорах с гостями.

Наконец последовало вечернее кушанье на 60 кувертов-приборов. Рядом с государем по правую его руку сидели новобрачные, первый тост за их здоровье поднял лично Павел. По завершении трапезы члены царской семьи и чета Кушелевых откланялись и покинули гостей, удалившись каждый в свои покои. Продолжилось ли празднование после ухода хозяев и виновников торжества, придворные журналы умалчивают.

В семействе Кушелевых родилось трое детей: в первые годы брака два сына, Александр и Григорий, и в 1808 году дочь Анна. После воцарения императора Александра I Кушелев получил отставку, покинул столицу и отправился на постоянное жительство в свое имение Краснополец в Псковской губернии, а Любовь Ильинична… осталась с сыновьями в Петербурге. Умерла она рано, в возрасте 26 лет, а через четыре года вслед за матерью ушла и дочь Анна. Сыновья же сделали блестящую карьеру: Александр на гражданском, а Григорий на военном поприще, занимали значительные посты в государстве, прожили по полвека и умерли в один год – 1855-й. Своим достойным воспитанием, образованием, завидным продвижением они были обязаны не только отцу, но и во многом своей тетушке Клеопатре – младшей сестре матери. Именно ей Г.Г. Кушелев после смерти жены передал на попечение своих малолетних детей. Отсутствовали ли у него отцовские чувства или он считал себя стариком, не способным уже достойно взрастить потомство (в то время ему было 55 лет), сказать затруднительно.

Не вполне сложилась семейная жизнь и у другой благородной пары, которая венчалась в Гатчинском дворце на следующий день после свадьбы Кушелевых.

3 октября 1799 года действительный тайный советник Александр Иванович Остерман-Толстой бракосочетался с княжной Елизаветой Алексеевной Голицыной. Та состояла до того момента фрейлиной при великой княгине Елизавете Алексеевне – невестке

Павла I. Венчальная церемония и последующее свадебное торжество прошло подобно предыдущему. Правда в этом случае придворный журнал не упоминает бриллиантовой наколки для невесты из рук императрицы. Что это, невнимательность, упущение камер-фурьеров?! Или знак меньшей царской благосклонности?! Ведь граф Александр Иванович Остерман-Толстой – военачальник, впоследствии герой Отечественной войны 1812 года – начинал свой славный боевой путь в Русско-турецкую войну 1787-1791 годов под началом всесильного фаворита Екатерины II Г.А. Потемкина. Император Павел I, как известно, недолюбливал бывших приближенных Потемкина. И хотя подозрительный государь произвел Остермана в генерал-майоры, вскоре последнему пришлось перейти с военной службы на гражданскую в чине действительного статского советника.

Что же брак Остермана и Голицыной? Счастливым его, пожалуй, тоже нельзя назвать. Детей у них не было, графиня Остерман часто болела и подолгу находилась заграницей для поправления здоровья. Когда все же случались периоды совместного проживания, она изводила мужа своей ревностью, который, впрочем, давал ей к тому поводы. От многолетней связи с итальянской графиней Марией Лепри у Александра Ивановича родилось трое детей. Свою пассию он выдал впоследствии за ее соотечественника, но детей, в отличие от Кушелева, оставил себе, дал им хорошее воспитание и «обеспечил их будущность» (И.И. Лажечников).

Последние годы граф проживал заграницей в доме своей младшей дочери Агриппины и ее мужа, практически на полном их иждивении. Супругу он пережил более чем на двадцать лет. Оба они умерли заграницей, но последнее пристанище нашли в России, правда, порознь: он в родовом имении – селе Красном Рязанской губернии, она в Москве.

Про свадьбу Багратиона и Скавронской мы все же коротко вспомним. Торжество 2 сентября 1800 года прошло подобно бракосочетанию Кушелевых. Императорская семья, однако, побыв среди прочих гостей на церемонии венчания в придворной церкви, потом не присутствовала на праздничной трапезе, а совершала в это время вечернюю прогулку «верхами» и в экипажах. После этого Павел с семейством и немногочисленными приглашенными особами благоволил иметь «вечернее кушанье» в Мраморной столовой.

Придворный журнал опровергает бытующее мнение, что таинство венчания в тот день совершил настоятель дворцовой церкви отец Захарий Капицкий (1763-1825). Это был «дежурный пресвитер» Николай Стефанов, он же отправлял несколькими часами ранее воскресную божественную литургию. Правда, никаких подробностей о личности Стефанова пока найти не удалось.

Через три дня супруга князя Багратиона благодарила в Золотой (ныне Чесменской) галерее Павла и Марию Федоровну за «совершение их брака», после чего была пожалована к руке. Это, как известно, не принесло семейное счастье и этой паре.

Благодарность хозяину и хозяйке за совершение бракосочетания и свадебные торжества в их доме понятна и вполне традиционна. Но монарха следовало также благодарить за «Высочайшее благоволение на брак». 18 сентября 1800 года подобное «всеподаннейшее-ж благодарение принес находящийся при господине Обер-Церемониймейстере правящий должность Секретаря Надворный Советник Камынин».

Свадьбу Василия Дмитриевича Камынина (1776-1842) и фрейлины императрицы Евгении Васильевны Левшиной (1781-1812) справили в Гатчинском дворце через месяц, 19 октября. Мы не знаем почти никаких подробностей семейной жизни этой пары, но детей, во всяком случае, в браке у них родилось пятеро. Одна из них – Надежда, в замужестве Аресеньева – известна как писательница, поэтесса и переводчица. Свой литературный талант она унаследовала, видимо, от деда по матери – Василия Алексеевича Левшина (1746-1826). После смерти Евгении во второй раз Камынин, к тому времени статский советник, действительный член Московского общества сельского хозяйства и масон, женился только через девять лет. На этот раз мнимое проклятье Гатчинского дворца, похоже, рассеялось?!

Если посмотреть на браки, заключенные в императорской резиденции, статистически, конечно, сразу становится очевидным, что большинство из них несчастны, неудачны, непродолжительны. Сюда же можно отнести и случившийся через столетие брак дочери императора

Александра III Ольги. Виноват ли в этом Гатчинский дворец? Едва ли. Так ведь и Гатчинский ЗАГС можно посчитать проклятым местом!

Мотивы браков и причины разводов – это предмет психологического, социологического, культурологического и тому подобных исследований. Мы же просто рассказали о еще одной грани жизни царской резиденции, о традициях, церемониях, правилах браковенчания и свадебных торжеств в XVIII веке.

До недавнего времени в Дворцовой церкви Живоначальной Троицы, как и в царские времена, совершалось таинство венчания. Сейчас храм на реставрации. Но уже скоро все желающие молодожены вновь смогут заключить здесь небесный союз и самолично убедиться, висит или нет проклятие над Гатчинским дворцом. И, возможно, именно ваша любовь и желание быть вместе разрушат все злые чары!

Антон Ананьев