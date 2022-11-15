В Приоратском парке – чистые озёра

В настоящий момент из парка убрали все оборудование, включая спецтехнику и геотубы. С дорожек убраны плиты, по которым ездили машины, вывозившие поднятый со дна озер ил.

С учетом погодных условий проведена работа по восстановлению нарушенного благоустройства, подсыпаны дорожки. Также силами подрядчика выравнена площадка, где размещались геотубы, засыпана грунтом и засеяна газонной травой.

Как сообщили в ходе выездного совещания представители подрядной организации, в следующем году в весенне-летний период при необходимости будут проведены дополнительные работы по восстановлению нарушенного в ходе расчистки благоустройства.

Напомним, что расчистка русел рек и озер на территории Государственного музея-заповедника «Гатчина» и Приоратского парка ведётся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» по заказу Комитета по природным ресурсам. Общее завершение работ – 2024 год.