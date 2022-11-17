Волонтёры СВО: «Чем крепче тыл, тем сильнее фронт»

Участником встречи стал руководитель общественной организации «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров. Он напомнил, что этот центр осуществляет свою деятельность по сбору и доставке гуманитарной помощи жителям Донбасса, начиная с 2014 года. У волонтеров организации — огромный опыт оказания помощи тем, кто оказался в зоне боевых действий.

«Мы помогаем своим»

Как подчеркнул Герман Владимиров, обеспечение наших бойцов на фронтах СВО, к сожалению, пока оставляет желать лучшего. Именно поэтому к сборам помощи для них активно подключилось гражданское общество.

- Нынешняя ситуация не стала для меня неожиданностью — как будут разворачиваться события на Донбассе, я понимал уже давно, еще с 2014 года, - признался Герман Владимиров. - Я был готов к этому. Но подавляющее большинство нашего населения готово не было. Это стало особенно очевидно, когда в семьи стали приходить повестки из военкомата. Я сразу сказал, что отсидеться не получится ни у кого. Это коснется всех, поэтому мы должны сплотиться, чтобы помогать.

На данный момент центром «Ленинградский доброволец» открыты 23 пункта приема гуманитарной помощи, включая Гатчину.

- Мы уже помогли семнадцати подразделениям, в том числе и тем, которые были сформированы в нашем регионе, - говорит Герман Владимиров. - В основном мы работаем по донецкому, славянскому и, частично, по мариупольскому направлениям. Мы приезжаем в подразделения, отдаем все собранное ребятам лично в руки, минуя старших офицеров и центральные склады. Так же мы уже оказали гуманитарную помощь пятистам семьям — в основном это люди, которые уже девятый год постоянно живут под обстрелами... Доверие к нашей организация высокое. Нам удалось решить проблему логистики, у нас появились спонсоры, которые предоставили нам автотранспорт.

Герман Владимиров особенно отметил работу гатчинского отделения «Ленинградский доброволец», которым руководит Александр Одинцов.

- Гатчинский пункт приема помощи сейчас работает даже лучше, чем некоторые отделения в Питере, - подчеркнул он. - Это, конечно же, заслуга организаторов и, в первую очередь, Александра.

Он напомнил, что на Донбассе уже наступили холода. Вот-вот выпадет снег, и нашим бойцам приходится тяжело в таких погодных условиях. Основная цель сегодня – собрать все, что поможет сохранить воинам здоровье: буржуйки, термобелье, теплые носки, медикаменты (антишоковые, жаропонижающие, антибиотики), медицинские средства (системы переливания крови, жгуты, перевязочные материалы и т.п.)

- Работа идет, не останавливаясь, - подчеркнул Герман Владимиров. - И наша задача — быть посредниками между нашими бойцами и мирными гражданами. Чем крепче тыл, тем сильнее фронт. Мы помогаем своим и мы должны победить — другого выхода у нас нет.

«Люди поверили нам»

Участниками встречи в Покровском центре стали и добровольцы из Гатчины и Гатчинского района. Стоит сказать, что добровольческое направление у нас развивается впечатляющими темпами. Одно за другим появляются общественные объединения, которые проводят успешные сборы, налаживают логистику и отправляют собранное мобилизованным и мирным жителям Донбасса.

Очередной гуманитарный конвой «Ленинградского добровольца» отправляется на Донбасс 20 ноября. В нем будет участвовать руководитель гатчинского отделения Александр Одинцов. Помощь, собранную неравнодушными гатчинцами, он повезет непосредственно на передовую.

Александр рассказал о работе своего отделения и особо отметил масштабность добровольческого движения, охватившего весь Гатчинский район. В частности, не так давно очередную партию собранного груза для мобилизованных лично отвезли в зону проведения СВО участники гатчинской команды «Летучий отряд» Денис Старовойтов и Сергей Якименко. Огромную работу по сбору помощи для мобилизованных проводит Женсовет Веревского сельского поселения (группа ВКонтакте «Помощь мобилизованным. Гатчина, Гатчинский район).

- Спасибо гатчинцам за отзывчивость, - поблагодарил Александр. - Люди поверили нам!

Напоминаем контакты гатчинского пункта приема «Ленинградский доброволец»: Гатчина, ул. Чкалова, д.77 (1 этаж). График работы: пн.-пт. с 10 до 17 часов. Контактный телефон: 8(931)337-72-17.

«Мы просто не можем остаться в стороне»

Целую команду добровольцев собрала жительница Гатчины Анна Сотниченко. Анна - жена российского офицера и многодетная мама. Ее рассказ на встрече в Покровском центре впечатлил всех собравшихся.

- В марте мы начали отправлять помощь нашему подразделению, которое находится в Бердянске, - рассказала она. - Позже на нас стали выходить ребята из других подразделений. Они говорили, что наши гатчинские военнослужащие помогают другим бойцам, делятся с ними посылками, продовольствием и медикаментами. Помещения для склада у нас не было, и я начала собирать помощь в своем частном доме. Неравнодушный гатчинский предприниматель подарил нам абсолютно новый «Форд-Транзит» для перевозки грузов на Донбасс.

...Мы собираем своими силами технику, медицину, продукты питания, теплые вещи. Списки необходимого приходят к нам от военнослужащих. Конечно, наши объемы невелики. Мы начали собирать с двух тонн, и наш первый груз провожали со слезами (хоть что-то мы сделали!) Последняя наша отправка — уже семь тонн... В последний раз мы собрали огромное количество солений и варений, чтобы порадовать наших воинов. Приходила к нам бабушка с маленькой баночкой варенья, которое она сварила из своих яблок. Просила передать лично в руки... К нам приезжают матери, чьи сыновья не выходят на связь. Благодаря связям с военнослужащими, трех мальчишек мы нашли. Они оказались живы, в госпитале.

...Я хочу, чтобы все знали: нас очень много! Много молодежи, которая действительно понимает, что происходит на самом деле. Нам очень помогает наша воинская часть — и силами, и средствами. На нас выходят гатчинские предприятия, школы, детские сады, предприниматели. Поставки помощи уже начались серьезные. Только недавно я поняла, насколько у нас прекрасный город, какие люди в нем живут! Сколько пенсионеров, женщин к нам приходит, чтобы помогать. Это, конечно, дорогого стоит.

Следующим сбором для отправки женщины начнут заниматься в середине ноября. Это будут медикаменты, теплые вещи, тепловые пушки, газовые горелки, буржуйки, спальники.

- Мы не считаем себя волонтерами, - говорит Анна Сотниченко. - У нас нет названия, нет помещения. У нас у всех маленькие дети. Нас называют «поколением девяностых, «поколением пепси», считая, что нам все равно. На самом деле, нам совсем не все равно — мы просто не можем остаться в стороне. Мы очень, очень стараемся делать все, насколько это в наших силах...

Кстати, именно на этой встрече в Покровском центре у этого добровольческого женского сообщества, наконец, появилось свое название - «Ангелы тыла». Появилась и своя страничка в сети интернет. На страничке группы поддержки мобилизованных «Ангелы тыла» в ВКонтакте можно найти всю необходимую информацию по сборам и способам оказания помощи в условиях СВО.

Встреча в Покровским центре завершилась показом фильма журналиста Владимира Фенёва «Очищение». Он посвящен жизни на освобожденных территориях и работе центра «Ленинградский доброволец» на Донбассе. Авторы фильма, а точнее, целой серии фильмов, - съемочная команда новостного канала ЛенТВ-24, которая собирает материал непосредственно в зоне СВО.

Юлия Лысанюк