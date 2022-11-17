Жителям Ленобласти о важности своевременной оплаты электроэнергии напоминают в МФЦ

Стабильные платежи каждого абонента напрямую влияют на работоспособность топливно-энергетического комплекса региона: проведение профилактических и ремонтных работ на энергообъектах, своевременную закупку материалов и оборудования. Сохранение платёжной дисциплины на высоком уровне важно для надёжного и бесперебойного электроснабжения.

На текущий момент свыше 50 тысяч жителей Ленобласти – абонентов ПСК имеют задолженность за электроэнергию равную или превышающую 5 тысяч рублей. Чаще всего раз за разом пренебрегают оплатой счетов жители Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Приозерского и Ломоносовского районов. Поставщик электроэнергии предпринимает ряд действий, чтобы переломить данную тенденцию, и призывает своих клиентов войти в новый год без долгов.