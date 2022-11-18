К юбилею Исаака Шварца

По плану Комитета по культуре и туризму Ленинградской области с февраля по декабрь 2023 года планируются 30 мероприятий: концерты классической музыки, фестивали, экскурсии в мемориальный дом-музей Шварца, спектакль «Дядя Ваня» от Выборгского театра в Гатчинском Доме культуры, концерты симфонического оркестра, фотовыставка из альбомов композитора, областные конкурсы по творчеству Исаака Иосифовича и многое другое.

- Я думаю, что начать юбилейные мероприятия нужно именно там, где Исаак Шварц провел большую часть жизни – в поселке Сиверском. 13 мая состоится торжественное открытие летней сцены, после чего все гости перейдут в Сиверский концертный зал, - предложила Антонина Нагорная, директор дома-музея Исаака Шварца.

Подробный план с точными датами и площадками мероприятий будет утвержден в ближайшее время.