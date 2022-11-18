Мальчишкам сидеть не по нраву в тепле

Организатором данного мероприятия выступил Районный центр детского творчества, а организатором соревнований на месте и главным судьей был педагог дополнительного образования И.В. Демьянов, руководитель Сиверского авиамодельного кружка «Взлет».

Соревнования прошли на аэродроме п. Сиверский. И если на прошлых стартах в июне выступило 28 детей из пяти команд, то в новом учебном году деятельность руководителей технических кружков активизировалась - в ноябре в соревнованиях участвовало 40 детей из шести команд. Это команды: «Авиамодельный кружок «Взлет» РЦДТ ((9 чел., рук. И.В. Демьянов, п. Сиверский); ДОСААФ (6 чел., рук. В.А. Григорьев, г. Гатчина); «ФАС Гатчина» (2 чел., рук. В.Н. Голубков, г. Гатчина); «Феникс» Белогорского ДК (13 чел., рук. М.Е. Васильев, д. Белогорка); «Санкт-Петербург» (4 чел., рук. А.Н. Цыганов, г. СПб); «Авиаконструирование» (6 чел., рук. В.Г. Анохин, г. Гатчина).

Спортсмены соревновались в двух возрастных группах: младшей (12 лет и младше) и старшей (старше 12 лет).

Турнир открыл Степан Михайлов из команды «Взлет». Он стартовал с ракетой класса «Наука» - это ракетоплан, оснащенный жестким складным крылом. Модель Степана взлетела невысоко, но система сработала, крыло раскрылось и произвело, хоть и кабрирующее, но мягкую посадку. Для запуска своей ракеты Степан заранее изготовил специальную площадку с направляющими, т.к. его конструкция ракеты не позволяла стартовать со стандартного стартового устройства. Судьи максимально высоко оценили работу Степана, и в данном классе он стал лидером - занял 1-е место в младшей группе.

Далее была организована «защита проекта» для ракет класса «Наука». Дети рассказывали судейской коллегии об особенностях своих ракет – самостоятельности изготовления, технической сложности, применяемом материале, системе посадки.

В данном классе лидером стал Станислав Лобода из команды «Взлет». Учитывая сложность конструкции, судейская коллегия оценила его результат по максимуму - в 60 очков. Ракета Станислава была оснащена самостоятельно изготовленным раскрываемым гибким крылом. Взлет ракеты был невысоким, около 15 м, сама система катапультирования сработала, крыло раскрылось полностью и произвело мягкую посадку. По общему результату Станислав в трех номинациях занял 1-е место в старшей группе.

В дальнейшем участники запускали свои ракеты по готовности.

Хотелось бы отметить хорошую организацию и массовость участия команды «Феникс» под руководством М.Е. Васильева. Из 13 участников 12 участвовали в младшей группе и в классе ракет «Экспериментальные» и «S6» изначально были в числе первых. Но в третьей номинации «Наука», к сожалению, ребята выступили хуже, т.к. техническая сложность их ракет в этом классе желала оставлять лучшего, и ряд взлетов их ракет был не совсем удачным.

В классе «Наука» была очень хорошо представлена ракета Александра Хуторского – он все рассказал о технической сложности изготовления, его ракета имела три ступени, покрашена нитроэмалями, первая ступень имела имитатор трехдвигательной установки, система спуска из двух лент. К сожалению, полет данной ракеты был неудачный – врезалась в землю.

Еще хотелось бы отметить команду ДОСААФ под руководством Владимира Григорьева, воспитанники которой в изготовлении ракет применили современные цифровые технологии и использовали 3D-принтер. Воспламенение ракетных двигателей происходило электрозапалами с помощью пульта на радиоуправлении. Команда ДОСААФ в трудной борьбе заняла 3-е место в командном зачете.

Впервые в соревнованиях участвовали воспитанники Гатчинского кружка «Авиаконструирование», которым на общественных началах руководит В.Г. Анохин. Команда удачно выступили в классе «Экспериментальные». К сожалению, ракет других классов у них не было. Результат – 6-е командное место.

Особо хочется отметить Алексея Григорьева («ФАС Гатчина»): его ракета с жестким крылом взлетела на высотку более 100 м и в планировании была одной из лучших. Его время полета 1 мин. 10 сек. Хотя время полета согласно правилам и не было учтено, но по сумме баллов в трех номинациях он занял 2-е место в старшей группе.

Заслуживает внимание полет ракеты копии «ГИРД-9». Ее изготовил Андрей Цыганов из команды «Санкт-Петербург». Имитатор ракеты взлетел абсолютно ровно и высоко. Сработала система спуска, парашют раскрылся, и была произведена мягкая посадка. По сумме баллов в трех номинациях он занял 3-е место.

В командном зачете победителем соревнований стала команда «Взлет». На втором месте - «Феникс», на третьем - ДОСААФ», далее идут «Санкт-Петербург», «ФАС Гатчина» и «Авиаконструирование».

Как организатор соревнований, хочу поблагодарить многолетнего спонсора Евгения Владимировича Чепчака, президента ФАС Михаила Николаевича Голубкова, родителей воспитанников. За поддержку авиакружка «Взлет» хочу сказать спасибо депутатам Сиверского поселения Константину Александровичу Слепых и Сергею Александровичу Стрекопытову.

Как сказал глава нашего государства Владимир Путин, «одно из ключевых направлений в области образования - это космос и космонавтика». Вот поэтому наше мероприятие является очень актуальным. Оно способствовало развитию творческой и научной деятельности наших детей и формирует у них осознанный выбор будущей профессии.





Игорь Демьянов, главный судья соревнований