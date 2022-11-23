«Гатчинская мельница» собирает друзей

Презентация АНО «Гатчинская мельница» была организована в новом выставочном пространстве на улице Володарского, 29А. Выразить свою поддержку приехали многочисленные друзья и коллеги организаторов, которых объединяет имя Андрея Штакеншнейдера. После небольшой экскурсии по экспозиции, которую провела научный сотрудник музея города Гатчины Юлия Федив, участники встречи рассказали о своих открытиях, находках и успешных проектах, а также обсудили возможные варианты взаимодействия.

Заместитель редактора «Гатчинской правды» Татьяна Можаева представила 50-летнюю хронику объекта культурного наследия, включающего Розовую дачу и старинную Гатчинскую мельницу, по архивным материалам газеты. К сожалению, за полвека от объекта культурного наследия мало что осталось.

- Этот год – знаменательный. Юбилей Андрея Ивановича Штакеншнейдера стал отправной точкой во всех направлениях: и в сохранении памятника, и для возрождения этого «места силы». В этом году произошло много интересных знакомств, которые позволили нам принять решение о создании автономной некоммерческой организации и определить конкретный план работы, - сказал учредитель АНО «Гатчинская мельница» Владимир Епешин.

Готовность участвовать в совместных просветительских проектах, в том числе по запуску нового туристического маршрута, выразили руководитель ИТЦ «Ингрия» Татьяна Морозова из Низино Ломоносовского района, где архитектор построил знаменитый Бельведер, хранитель Мариинского дворца в Петербурге, одного из лучших творений зодчего, Елена Бондаренко, сотрудник музея «Царскосельский лицей» Мария Тачкова, руководитель художественно-реставрационных мастерских Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской Пустыни, где покоится прах архитектора, художник-реставратор Сергей Султановский.

Также в мероприятии участвовали глава администрации Пудостьского поселения Елена Иваева, специалист комитета по культуре Гатчинского района Ирина Савельева, краевед, Почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков, представители частных и муниципальных музеев.

Уже наметились темы ближайших просветительских конференций. АНО «Гатчинская мельница» готова представить заинтересованному кругу любителей истории семейный архив Штакеншнейдера с 80 фотографиями и неизданными стихами. При участии Сергея Султановского рассматривается возможность изготовления модели Гатчинской мельницы. Идей много.

Дизайн-концепцию музейно-выставочного комплекса «Гатчинская мельница» представил Владимир Епешин.

- Название, может быть, громкое, но я считаю, у нас есть на это основания. Это место пронизано историческими событиями. О каждом, кто здесь жил или приезжал сюда, можно делать отдельную экспозицию. Пока земельные участки в разной собственности, и договориться со всеми собственниками не удалось, мы делаем первый шаг на своей территории, - подчеркнул Владимир Епешин.

О первом этапе проекта - проектировании и строительстве в непосредственной близости от объекта культурного наследия музейного павильона более подробно рассказали специалисты архитектурного бюро «Общество». Над проектом работали архитектор Михаил Бетехтин, иллюстратор Анастасия Тимофеева, архитектор-дизайнер Алиса Маркова, архитектор-урбанист Дмитрий Беринцев, архитектор-дизайнер Ангелина Костенко, графический дизайнер Дарьяна Буртасова.

Молодые архитекторы, опираясь на строки лирического стихотворения Якова Полонского, посвященного старшей дочери зодчего Елене Штакеншнейдер, попытались отразить особую атмосферу и в архитектуре, и в дизайне. За основу была взята преемственность форм и материалов, чтобы аккуратно и лаконично вписать здание на берегу реки у старинной мельницы в окружающую среду.

Основной объем павильона пропорционален объему мельницы. Материал облицовки - дерево. Панорамное остекление открывает вид на реку и сад. Как подчеркнули молодые архитекторы, павильон - это не музей, а атмосферное пространство, в котором можно познакомиться с историей места и семьи Штакеншнейдера. Пространство поделено на три зоны: входная, экспозиционный зал и зал гостиной. Но оно может быть использовано единым блоком. На территории выставочного павильона планируется размещение интерактивных зон: колесо мельницы и ветряк.

- Нужно сохранить то, что осталось, по возможности отреставрировать, придать этому месту привлекательный вид. Это жемчужина Гатчинского района, - высказал свою позицию директор АНО «Гатчинская мельница» Анатолий Горбатенко. - Мы пытались это сделать на протяжении более десяти лет, что-то удалось, но в целом памятник как разрушался, так и разрушается. Поэтому решили перейти «от партизанской войны к регулярной армии», для чего создали АНО. Со временем наберем людей, которые будут на регулярной основе заниматься тем, чем мы занимались по-любительски, и создадим музейный комплекс. Думаю, цель сегодняшней встречи нами достигнута. Мы расширили круг не равнодушных к этой теме людей, запустили процесс взаимодействия между ними и обсудили новые формы и методы работы для достижения цели.

Первым созидательным шагом будет установка в Мызе-Ивановке памятного знака. Открытие планируется в день рождения Андрея Штакеншнейдера – 22 февраля 2023 года.

Татьяна Можаева