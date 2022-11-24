Топ-3 достопримечательностей Калининграда

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Назовет 3 наиболее известных достопримечательности, которые стоит посетить туристу в Калининграде.

Городские ворота

Они были построены в XIX веке и несли практическую функцию – они запирались на ночь и охранялись караулом. Архитектором был выбран английский стиль неоготики, на конструкции сохранились статуи и барельефы. В середине прошлого века городские ворота были повреждены из-за бомбежки города, но позже их реставрировали. Сейчас они представляют собой интересный исторический памятник, экскурсовод предложит вам осмотреть Росгартенские, Фридландские, Королевские, Фридрихсбургские, Бранденбургские и Закхаймские ворота.

Островной городок Кнайпхов

Сейчас распространено другое его название – остров Канта. Оно обосновано, ведь именно здесь у стен Кафедрального собора находится могила известного философа. Кстати, сам собор был построен в 1333 году, сейчас в нем расположены органный зал и музей. Еще одной достопримечательностью острова является памятник герцогу Пруссии Альбрехту Бранденбург-Ансбахскому.

Рыбная деревня

На берегу реки Преголи создан уникальный торгово-ремесленный этнографический квартал Рыбная деревня. В прежние времена здесь действительно было поселение немецких рыбаков, от него ничего не сохранилось. Современный комплекс состоит из новых домов, стилизованных под Кёнигсберг первой трети ХХ века. Вам предложат подняться на маяк и осмотреть окрестности с высоты птичьего полета.