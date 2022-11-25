Алкогольная эйфория – это гибель нейронов

- Организм – хорошо отлаженная система с собственным уровнем защиты от ядов и токсинов. Но вывести этиловый спирт вместе с мочой и потом органы тела способны лишь на 5%. Остальные 95% беспрепятственно поступают в желудочно-кишечный тракт, кровеносную и нервную систему, осаждают печень, мозг, почки. Проникнув в клетки, алкоголь быстро сгорает, отнимая у них кислород и воду. Клетки сморщиваются, деятельность их затрудняется.

- Что происходит с внутренними органами алкоголика?

- Ничего хорошего. Сердце: жировое перерождение. Печень: цирроз, алкогольный гепатит. Желудок: гастрит, язва, рак. Почки: гибель почечных клубочков. Ну, и «вишенка на торте» – импотенция.

- А что, собственно, становится причиной приятного расслабления после выпивки?

- Как известно, спирт – прекрасный жирорастворитель. Когда спиртосодержащий напиток из желудка попадает в кровь, эритроциты, занимающиеся транспортировкой кислорода в организме, теряют свою жировую смазку – она просто растворяется. И клетки уже не проскальзывают друг мимо друга, успешно выполняя свою функцию, а слипаются. Когда вместе соединяются 6-10 эритроцитов, получается нечто вроде виноградной грозди. Через артерию или вену эта гроздь пройдет. А капилляр пропускает только один эритроцит. Соответственно, когда туда попадает целая гроздь эритроцитов, капилляр забивается. Нейрон в головном мозгу не получает кислород и гибнет. Когда нейроны гибнут десятками и сотнями тысяч, человек чувствует расслабленность. То есть приятное состояние опьянения – не что иное, как гибель нейронов.

- Как возникает зависимость?

- Различают три стадии алкоголизма. Первая – стадия психической зависимости. В этой стадии в привычку входит употребления алкоголя с целью забыть о неприятностях, облегчить контакт с окружающими, расслабиться. Утрачивается контроль количества выпитого – человек не может вовремя остановиться. Кроме того, повышается толерантность к алкоголю: чтобы достичь опьянения, требуется доза в два-три раза больше, чем прежде. Исчезает рвотный рефлекс – защитный механизм при отравлении этанолом.

Вторая стадия – физической зависимости. Регулярное злоупотребление приводит к изменению биохимических процессов в организме: бесперебойное поступление этанола становится необходимым для его нормального функционирования. Чтобы избавиться от похмелья (головная боль, потливость, сердцебиение, тревога, дрожание рук), человек вновь употребляет алкоголь – похмеляется. Так может повторяться несколько дней – три и больше. Возникают запои. С этого момент человек неизлечимо болен. При отсутствии поступления алкоголя в кровь возникает раздражительность, агрессия, мышечная дрожь, потеря аппетита. На этой стадии единственный путь избавления от болезни – полный и пожизненный отказ от спиртосодержащей продукции в любом виде.

И третья стадия – деградация личности. Человек становится безразличным к близким, пренебрегает элементарными правилами морали, начинает пить что попало. У него ухудшается память, снижается интеллект. Запои прекращаются в связи с резким ухудшением физического состояния и часто требуют медицинской помощи, без которой возможен летальный исход. На этой стадии изменения внутренних органов необратимы. Алкоголь полностью разрушил их нормальные функции.

…Собственно, алкоголизм – это зависимость, при которой человек решает все свои психологические проблемы с помощью алкоголя. Загнанные внутрь эмоции, не находя выхода, вызывают постоянный внутренний конфликт и побуждают человека решать его с помощью алкоголя. На определенных стадиях такой эмоцией может стать всепоглощающая и неосознаваемая ненависть к себе. По сути, алкоголизм – это подсознательное медленное самоубийство.

- Елена Николаевна, как в Гатчине обстоит дело с подростковым пьянством?

- Всплеска сейчас нет. У нас проходит серия профилактических дней, наркологи читают лекции старшеклассникам гатчинских школ и средних специальных учебных заведений. Нередко детей к нам приводят родители – когда считают, что ребенок начал употреблять алкоголь. Мы всех проверяем на наркотические вещества, потому что сочетание алкоголя с наркотиками в молодежной среде – не редкость. Причем подросток может даже не знать, что ему что-то подсыпают «доброжелатели». Но, как правило, анализ на наркотики в 90% случаев отрицательный. Часто подростки приходят по направлению отделения по делам несовершеннолетних. На учет мы их не берем, просто обследуем и беседуем.

В целом, количество наших пациентов не увеличилось. Но изменилось качество: некоторые, особенно молодежь, стали сочетать алкоголь с приемом лекарственного препарата, который усиливает действие этанола, вызывая эйфорию. Однако сочетание это крайне опасно и губительно для организма. Опьянение становится сильнее. И, как результат, психоз в алкогольном опьянении.

- А без препарата белая горячка в опьянении не наступает?

- Обычно психоз начинается на третий день после алкоголизации. Это классика. В алкогольном опьянении человек должен быть спокоен. Если наблюдается психоз, значит, человек еще что-то употребил.

У нас уже были случаи, когда мамы обращались по поводу непонятного состояния опьянения подростков. Прегабалин в организме никак не определяется, но последствия его употребления видны сразу. На следующий день после приема препарата появляется странный беспричинный смех, расширяются зрачки. Привыкание – очень мощное, потому что препарат вместе с алкоголем дает эйфорический эффект. Избавиться от пагубного пристрастия очень сложно. Но возможно. Шесть месяцев в реабилитационном центре, в наркологической клинике. Дома – не получится.

- Елена Николаевна, если число ваших пациентов не растет, значит, алкоголизм у нас не прогрессирует?

- Ситуация стабильная. Ухудшений нет. Люди обращаются, но в тех же количествах, что и раньше. Мы ориентируемся на психозы. Увеличение количества таких серьезных осложнений, как алкогольный психоз, свидетельствует о том, что в популяции растет алкоголизм. У нас сейчас роста нет.

- Как проявляется психоз? Это опасно?

- Психоз всегда приходит неожиданно – на фоне прекращения употребления после многодневного запоя. А насколько он опасен, догадаться не сложно даже исходя из названия. …На третий-четвертый день после последнего приема алкоголя человек вдруг теряется в пространстве и времени, не понимает, где находится. Не может назвать число. Не верит календарю в собственном телефоне. Он в другом измерении. Он уверен, что за ним гонятся. Кругом враги.

Недавно одного такого пациента привезла полиция – он напал на людей в автобусе, потому что ему примерещились хулиганы. И у нас в кабинете продолжал твердить: «Хулиганы кругом, злодеи, я пытался защитить людей». А с виду – нормальный, спокойный. Внешне его состояние выдает легкий тремор. При этом человек не осознает происходящее.

- Что делать в таких случаях?

- Тут только одна дорога – госпитализация. Причем не то, чтобы добровольная. Но, как правило, эти пациенты не отказываются, потому что они как дети – беспомощны. Мы вызываем «скорую» и отправляем в стационар. Очень опасно таких людей отпускать на улицу – их могут избить, покалечить настоящие хулиганы.

Это может случиться раз в жизни, может несколько раз, а бывает, что и каждый запой. Состояние очень опасное: человек в психозе может и убить кого-то, полагая, что защищается. Может принять близкого за инопланетянина или чудовище. Один чуть из окошка не вышел – ему показалось, что кто-то его зовет.

…Наш пациент был в трехнедельном запое. На тот момент он уже третий день не пил, поехал на автобусе на работу – и тут его накрыл психоз. Воспаленный мозг выдал картину.

Многие наши пациенты заявляют: «Со мной этого не случится!». Не обольщайтесь. Все бывает в первый раз. А когда случится, будет поздно. Психиатрическая больница – не курорт. Вообще госпитализация с таким диагнозом – дело малоприятное. Но вариантов нет…

Екатерина Дзюба





Фото frepick.com